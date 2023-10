Entrenador de Terence Crawford dice que a Errol Spence le pasará lo mismo sin importar el peso

Brian ‘Bomac’ McIntyre, entrenador de Terence Crawford, predijo que en la revancha entre el campeón indiscutido de peso welter y Errol Spence Jr. sucederá lo mismo que en la primera pelea independientemente de la categoría de peso en donde se realice.

En una entrevista con Fight Hub TV, ‘BoMac’ McIntyre, quien fue liberado hace poco de una prisión en Inglaterra, aseguró que Crawford volverá a dominar por completo a Spence Jr. y se repetirá el resultado sin importar si pesan 160, 147 o 122 libras.

“Escuchen, cuando vaya a suceder la revancha, recuerden mis palabras, va a pasar lo mismo. Me importaría un comino si sucediera con 160 libras. Si sucede en 160 libras, si sucede en 147 libras, si sucede en 122 libras, seguirá siendo la misma maldi** cosa”, dijo.

Errol Spence Jr. fue noqueado por Terence Crawford en el noveno asalto. Foto: Al Bello/Getty Images.

Cabe destacar que en la conferencia de prensa posterior a su primer combate, tanto Terence Crawford como Errol Spence Jr. estuvieron de acuerdo que, de darse la revancha, subirían a la división superwelter porque a ambos se les dificulta llegar a las 147 libras. Pero, Bud cambió de idea y quiere que se realice en peso welter el próximo año en enero o febrero.

“Bueno, el contrato establece que uno u otro debe notificar por escrito que ya no puede dar el peso. Si no, entonces la pelea será en 147. El contrato establece que tiene que ser en 47, ya que ni yo ni Errol nos notificamos que no podemos alcanzar el peso”, declaró Bud en una entrevista con Travis Hartman.

Asimismo, después de la perfecta actuación de Terence Crawford, los expertos del deporte no veían con buenos ojos que The Truth activara la cláusula de revancha porque el dominio del doble campeón indiscutido fue muy notorio, pero ahora Errol Spence Jr. quiere reivindicarse y asumirá el riesgo de enfrentar a su verdugo por segunda vez.

Terence Crawford se convirtió por segunda vez en campeón indiscutido tras vencer a Errol Spence Jr. Foto: Al Bello/Getty Images.

En el primer duelo entre ambos, Bud dominó por completo a Errol Spence Jr., que nada pudo hacer para contrarrestar el poderío de su rival. Tras derribarlo tres veces, el réferi puso fin a la disputa en el noveno asalto dándole el merecido triunfo a Terence Crawford por nocaut técnico.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Errol Spence Jr., de 33 años, perdió sus títulos y por primera vez en su carrera el pasado mes de julio. El excampeón unificado de las 147 libras dejó su récord profesional con 28 triunfos, (22 nocauts) y una derrota.

