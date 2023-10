La Opinión Hoy: Ronda política y Los Ángeles

Araceli Martínez Ortega realizó un análisis de las noticias más recientes y que impactan la vida política de Los Ángeles.

</p>

“Efectivamente, hace un poquito más de una semana salió a relucir que un concejal en John Lee, lo están acusando la comisión de ética del propio Ayuntamiento de Los Ángeles de haber aceptado regalos cuyos costos es excesivo y también de no haberlos reportado, porque todos los regalos que reciben los políticos, los funcionarios públicos tienen que reportarlos, tienen que darlos a conocer”, detalló Aracelis.

Resaltó que lo están acusando de estas dos fallas, no solo de recibirlos, “sino por una cantidad más allá de los límites permitidos, porque hay una cantidad no que ellos pueden aceptar (…) estas acusaciones, se abre en el marco de que en los últimos años ya tenemos, a tres concejales que han sido declarados culpables de crímenes federales. Entonces, aunque esto no es una acusación federal, sino que es una acusación interna, pues de todas maneras hace sonar las alertas rojas de qué está pasando al interior del Consejo de con estos concejales”.

Así que en un comunicado el concejal Lee dijo que las acusaciones son malintencionadas y basadas en conjeturas en lugar de evidencias; y que nunca ha sido sujeto de ninguna investigación federal.

Un triunfo para MRT

El exconcejal Ridley-Thomas, declarado culpable de corrupción y condenado a pasar tres años y medio en prisión a partir de noviembre, obtuvo una victoria al conseguir la aprobación para seguir en libertad durante su proceso de apelación a su sentencia.

La pregunta ahora es si Ridley-Thomas conseguirá echar abajo su condena. Lo mejor que le puede pasar es que se ordene un nuevo juicio.

Hay que estar pendiente a ver si exconcejal José Huizar no pide también libertad mientras apela la sentencia que le dicten en diciembre. A Huizar le falló en no conseguir un grupo fuerte de seguidores que lo apoyaran durante su proceso porque también al igual que Ridley-Thomas hizo mucho por su distrito, y fue uno de los concejales más trabajadores, ya sus líos legales son otro asunto.

¿Más burocracia?

Las concejales Kathy Yaroslavsky y Nithya Raman están proponiendo la creación de una oficina municipal que se encargue de identificar posibles conflictos de interés entre los concejales antes de un voto, y de esta manera recuperar la confianza del público.

¿De verás necesitamos crear un aparato burocrático con más personal para identificar los posibles conflictos de interés?; y luego para qué, si al que encuentren con un conflicto de interés, si es parte de su pandilla de amigos concejales, los protegen.

Seguir leyendo: