Le escribió un mensaje a la madre de Lionel Messi y el “10” lo sorprendió con un video “erróneo”

En las últimas horas se ha viralizado en redes sociales una historia singular que vivió un fanático de Lionel Messi, quien consiguió que el campeón del mundo le mandara un saludo en video, aunque después de todo su esfuerzo para lograrlo, al aficionado no le gustó cómo quedó.

En la red social X, directo de la cuenta Messi Xtra, una de las que más información comparten del jugador de la albiceleste y el Inter Miami, se reveló el suceso, que inició con una conversación de WhatsApp del joven, quien consiguió el teléfono de Celia Messi, la madre del astro y le hizo una petición por su cumpleaños.

“Me da mucha pena, sin embargo, no me quiero quedar con el intento porque sé que no es fácil o está en sus manos y quiero expresarle mi deseo de poder ver un video de mi ídolo como persona y jugador Leo felicitándome a mí, ‘Memo’, por mi cumple 21″, le escribió el joven a la señora Messi, de acuerdo a las capturas de la conversación que se difundieron.

Al ver su disposición, el chico le agradeció el tiempo y la confianza y le mandó “un fuerte y cálido abrazo”.

Antes de despedirse, la mamá de Messi le respondió que iba a tratar de conseguirle el video, aunque le aclaró: “¡Mañana no sé si podrá! Tiene que hacer unas publicidades. Me tenés que decir con más tiempo”, advirtió.

Días después, Celia Messi le compartió el video con el saludo; sin embargo, Messi confundió su nombre y, en el clip, en lugar de “Memo” se le escucha decir “Momi”.

أحد المعجبين طلب من والدة الأسطورة أن يرسل له ميسي مقطع ليوم ميلاده



سيليا والدة ميسي: مرحبًا! لماذا لم تخبرني من قبل؟ لا أعرف هل سأتمكن من ذلك غداً. علي القيام ببعض الإعلانات! سأرسله لك عندما أستطيع و تحتفظ به كذكرى



المعجب انزعج قليلاً بعد ذلك لأنه ناداه "مومي" بدلاً من "ميمو" https://t.co/NrpEmLmMYB pic.twitter.com/Twdfs423T9 — Messi Xtra (@M30Xtra) October 16, 2023

Al fan no lo quedó más que resignarse y decidió compartir su anécdota en una historia de Instagram, donde escribió: “Sí se pudo” en la parte de arriba, en medio publicó la conversación y el video y debajo puso “Me dijo Momi”, con decepción y emojis de risa y enojo.

Sigue leyendo:

· Conoce el palco “Familia Messi”, el regalo de River Plate al campeón del mundo

· Cristiano Ronaldo casi dobla a Messi entre los futbolistas mejor pagados del mundo

· Messi y Scaloni están felices tras conocer que Argentina será una de las sedes del Mundial 2030