Ryan García asegura que dejará de lado las redes sociales y solo se enfocará en convertirse en campeón

Ryan García tendrá un duro desafío el 2 de diciembre cuando enfrente a Óscar Duarte en su debut en las 140 libras. Por ello, King Ry aseguró que a partir de ahora dejará de lado las redes sociales y que solo se enfocará en convertirse en campeón mundial.

En una publicación en las historias de Instagram, García expresó que está cansado de la falta de respeto y se prometió a sí mismo que esta vez será diferente, por lo que ya no se preocupará más por las redes sociales y se concentrará al 100% en su carrera.

“Honestamente, voy a regresar con venganza. Cansado de la falta de respeto. Estoy harto y llevo tanto tiempo al 50% que será diferente. Me lo prometo a mí mismo”, dijo. “No me importa nada más que convertirme en campeón. Mis ojos solían preocuparse por las redes sociales y lo que eso hizo por mi carrera, ahora no me importa, estoy listo para ganar”, añadió.

Captura de pantalla/Instagram @kingryan

Cabe destacar que Ryan García ha sido criticado por los fanáticos y algunos expertos por no estar completamente concentrado en el gimnasio y en su carrera como boxeador, ya que es muy activo en las redes sociales donde cuenta con millones de seguidores y es muy popular.

Su influencia en las redes sociales lo ayudó a conquistar el mejor PPV de este año para una pelea de boxeo con 1,2 millones de compas, pero su actuación frente a Gervonta Davis dejó mucho que desear. El californiano fue noqueado con un golpe al cuerpo en el séptimo asalto y perdió su invicto ante Tank el pasado mes de abril.

Por esta razón, King Ry decidió subir a las 140 libras, cambiar de entrenador y, ahora, dejar de lado las redes sociales para enfocarse en conquistar un título mundial en la nueva categoría. De la mano de Derrick James, García espera volver a la senda del triunfo en su pelea de preparación contra Óscar Duarte, pero no la tendrá fácil.

Gervonta Davis noqueó a Ryan García y le arrebató su récord invicto en Las Vegas. Foto: Al Bello/Getty Images.

El mexicano, que fue catalogado por Óscar de la Hoya como una bestia, se recuperó de una derrota por decisión dividida ante Adrián Estrella en febrero de 2019 y desde entonces cuenta con una racha de once victorias consecutivas por nocaut, la última de ellas fue ante D’Angelo Keyes el pasado mes de mayo.

Pese a lo difícil que será esta pelea con Duarte, Ryan García indicó que esto es lo que quería para su regreso al ring y que le dará al público otro gran espectáculo. Habrá que esperar hasta el 2 de diciembre para saber si un nuevo y renovado Kign Ry podrá vencer a un duro boxeador como el mexicano.

“Estoy de regreso y me siento mejor y más fuerte que antes. Quería a Duarte para mí y para la afición. Es duro y estoy listo para darle a la gente otro espectáculo con mi mejor peso nuevamente. Di lo que quieras sobre Ryan García, pero siempre les daré a los fanáticos lo que quieren. Te amo”, dijo en un comunicado de prensa.

Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y hará su debut en la nueva categoría. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

