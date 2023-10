Al Labrada: ‘Es falso que se me investigue por acecho’

A casi un mes de que se hiciera pública una investigación contra el subjefe del Departamento de la Policía de Los Ángeles, Alfred (Al) Labrada, por presuntamente acechar a una compañera de trabajo con quien mantuvo una relación sentimental, negó en una conferencia de prensa que se le investigue por acecho.

“Es enteramente falso. El término acechando no fue empleado para nada en el reporte policiaco. Nunca he sido investigado bajo las leyes de acecho”, enfatizó en una conferencia de prensa en Beverly Hills en donde estuvo acompañado por su abogado Jeremy Tissot de The Tissot Law Firm.

Afirmó que las acusaciones vinieron de una persona con la que mantuvo una relación consensual por seis años, y con quien terminó una asociación doméstica de dos años.

“​​Esta persona en ningún momento estuvo dentro de mi cadena de mando; y el Departamento (LAPD) estaba consciente e informado de esta relación”.

Observó que después de una filtración interna ilegal por parte de LAPD, los medios continuaron usando imprudentemente con el uso de la palabra acecho.

“La copiaron, reimprimieron y reprodujeron muchas veces, por supuesto, el sensacionalismo resultó en una caracterización completamente errónea de lo que se había alegado junto con la naturaleza de nuestra relación, que debería haber sido un asunto privado y se convirtió en un espectáculo público debido a mi título y empleo con LAPD; y también debido a la falta de liderazgo”.

Al Labrada se integró al LAPD en 1993; y es uno de los tres subjefes bajo el mando del jefe Moore. (Araceli Martínez/La Opinión)

Afirmó que el proceso y la manera en que se manejó esta investigación no fueron consistentes ni equitativos con otras investigaciones anteriores o actuales.

“Mi empleador contribuyó a la violación de mi privacidad al proporcionar públicamente mi nombre y compartir información con los medios para desacreditarme y agregar sensacionalismo a lo que era un asunto personal”.

Afirmó que eso no había pasado antes pues no se habían revelado nombres en acusaciones previas.

“Para que quede claro, no he sido arrestado ni citado por acusaciones de crimen”.

Lo que es más, hizo ver que se trató de un ataque no solo su contra sino contra toda su familia.

“Este evento me ha causado una angustia emocional, física y emocional significativa y ha impactado mi bienestar general, por lo que he tenido que ir al hospital”.

Añadió que ha impactado negativamente a su anciana madre, sus hijos, sus hermanas y amigos más cercanos.

“Su apoyo inquebrantable me ha ayudado a salir adelante y estoy agradecido con cada uno de ellos”.

Dejó en claro que el Departamento de Policía de Ontario investigó este asunto, y la oficina del fiscal de distrito de San Bernardino se negó a presentar cargos en su contra.

“Ambas agencias externas concluyeron que el asunto no podía presentarse ni seguir adelante. Sin embargo, antes de que se completara cualquier investigación, se tomaron medidas en mi contra que son imprudentes e incompatibles con mi debido proceso”.

El abogado Jeremy Tissot defiende al jefe policiaco, Al Labrada. (Araceli Martínez/La Opinión)

El subjefe policiaco dijo estar genuinamente decepcionado con el liderazgo del LAPD, ya que después de tres décadas de servicio no se acercaron ni le llamaron ni una sola vez para verificar su bienestar y el de su familia.

“Por el contrario, dieron crédito a acusaciones que me han afectado a mi familia y a mí, violando repetidamente la política del departamento y mis derechos como oficial de policía al proporcionar consistentemente información sobre un asunto personal a los medios para desacreditarme y como represalia”.

El subjefe Labrada dijo que ha invertido casi 30 años de su vida en servir a Los Ángeles en asignaciones críticas en los tiempos más difíciles de la ciudad.

“Fue una bendición guiar a nuestro departamento a través de algunos de los esfuerzos y debates más notables al apoyar políticas y cambios que fueron de gran importancia para nuestras comunidades de inmigrantes”.

Pero también en los programas alternativos de prevención e integración en algunos de los vecindarios con más desafíos de la ciudad.

“Siempre me he esforzado por mejorar la confianza y construir relaciones en nuestras comunidades. He tenido el honor de servir como el inmigrante latino de más alto rango para la policía de Los Ángeles”.

Por todo esto, ‘el jefe Labrada’ como le llaman sus compañeros de trabajo, dice que se siente muy triste y preocupado por la manera en que su reputación ha sido atacada constantemente sin el debido proceso en una investigación apresurada y políticamente motivada por el liderazgo.

“Siempre he sido una persona a la que se acude en el LAPD en buscar de ayudar a traer estabilidad a nuestra ciudad durante los momentos más críticos, incluidos los disturbios de 2020, la planificación del Super Bowl y, más recientemente, en la preparación de los Juegos Olímpicos”.

Reveló que tiene la esperanza de que el próximo nivel de revisión de su caso se lleve a cabo de manera profesional, ética e imparcial considerando todos los hechos y circunstancias.

“Todos debemos hacer lo mejor y exigir un mejor liderazgo al departamento (LAPD), especialmente de quienes sirven”.

El capitán Al Labrada está muy identificado con la comunidad latina de Los Ángeles. (Photo Aurelia Ventura/La Opinion) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Las acusaciones

El subjefe Al Labrada, que responde directamente al jefe del LAPD Michel Moore, fue acusado en septiembre de colocar un dispositivo de rastreo Apple AirTag en el vehículo de su exnovia para monitorear su paradero.

Aparentemente la oficial dijo que descubrió el AirTag dentro de un estuche Pelican impermeable en su automóvil luego de que terminaron la relación.

Presuntamente el dispositivo estaba conectado al teléfono inteligente de la ciudad de Labrada

La defensa

El abogado litigante Jeremy Tissot de la firma legal Tissot, recordó que el subjefe Labrada, fue veterano, es inmigrante y comenzó su carrera en el LAPD desde abajo.

“Como saben aproximadamente el 56% del LAPD es latino, y es importante tener representación latina en los niveles más altos”.

Precisó que debido a que la investigación del reporte policiaco aún está en curso, no es mucho lo que puede decir.

“No tenemos idea cómo fue que los medios comenzaron a usar la palabra acecho. Suena bastante inapropiado, pues el código penal indica que acechar no solo requiere seguir y acosar, sino una inminente amenaza de daño”.

Lo que ha sucedido, dijo el abogado Tissot, es que se ha tratado al veterano policía como un delincuente peligroso cuando es todo lo opuesto, ya que ha dedicado toda su vida adulta a luchar por mantener la ciudad a salvo.

¿Dónde estamos ahora”

“El fiscal del distrito de San Bernardino decidió no presentar ningún cargo en su contra, pero se ha causado un gran daño al jefe Labrada sin que él pueda decir nada porque hay un litigio potencial pendiente”.

La Opinión ha pedido un comentario al jefe del LAPD, un comentario sobre las declaraciones del subjefe Labrada.