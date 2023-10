Así es el mágico lugar donde Marlene Favela celebró el cumpleaños de Bella Seely, su hija

La actriz mexicana Marlene Favela, de 46 años, tiró la casa por la ventana para celebrar el cumpleaños 4 de Bella Seely, su hijita, quien nació producto de su relación con George Seely.

Por medio de un video y diversas fotos, la exconcursante de ‘Top Chef VIP’ nos mostró el hermoso y colorido lugar que su pequeña hija eligió para festejar un año más de vida.

La fiesta se llevó a cabo en el Hello Kitty Café, una cafetería inspirada en el mundo de Hello Kitty y ubicada al sur de Ciudad de México.

“No saben la emoción que me da como cada año compartirles un momento especial de nuestras vidas y en esta ocasión pues celebrando los 4 años de Bella, que para mí celebrar su vida es lo más importante, lo que me hace feliz. Este año escogió Hello Kitty como tema y miren nada más esta decoración de este lugar que es verdaderamente un sueño. Nos tardamos mucho tiempo en elegir el lugar, en elegir cada cosa, que todo fuera rosa, que todo tuviera que ver con esta muñequita”, explicó reconocida actriz en su video.

El lugar, que abrió sus puertas en 2022, sirvió de escenario para que la pequeñita y sus amiguitos rompieran una piñata, partieran un pastel y comieran todo tipo de snacks inspirados en el mundo de Hello Kitty.

Por lo que pudimos notar, la cafetería cuenta con una terraza al exterior, que fue donde Bella pasó gran parte del tiempo, pero también con una zona de cafetería, con un patio interior y hasta con un museo en el segundo piso. Todas los rinconcitos del lugar son de color rosa y tienen detalles inspirados en la tierna gatita blanca.

En la actualidad es una de las cafeterías de moda y más codiciadas en la capital mexicana, lo que lleva a las familias a reservar su estancia con anticipación o a esperar cerca de una hora en la sala de espera para que les sea asignada una mesa. Existe la posibilidad de tomar solo un café o por un consumo mínimo por persona también se puede tener acceso completamente gratis al museo que le explicará a los visitante un poco más del tierno personaje creado por el japonés Yuko Shimizu.

