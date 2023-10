Chucky Lozano tuvo un encuentro emotivo con una hincha mexicana que podría perder la vista (Video)

La Selección de México está en Filadelfia para disputar el juego de la Fecha FIFA ante Alemania. Sin embargo, esta visita de también sirvió para cumplir el sueño de una admiradora del Tri.

La cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, de la selección mexicana compartió el momento en el que dos mujeres mexicanas (madre e hija) conocieron a Hirving “Chucky” Lozano durante uno de los entrenamientos del combinado tricolor en Filadelfia.

😭 ¡Qué historia! 👏🏻



Una Incondicional soñaba con conocer a @HirvingLozano70 antes de perder la vista por enfermedad…#VamosTodos a ver qué sucedió.

La joven explicó que su madre siempre ha querido ver a los jugadores de la selección en persona. Destacó que una de las razones para vivir este momento es porque la señora, fiel hincha del tricolor, tiene diabetes muy avanzada y podría perder la vista de uno de sus ojos por un incidente.

“Es un sueño de mi mamá, poder verlos en persona; es, como se dice aquí en Estados Unidos, su bucket list (lista de deseos) y estoy aquí para cumplir su bucket list. Mi mamá no se pierde ningún juego”, dijo la hija.

¡Llegó el día! Hoy nos enfrentamos a 🇩🇪.



Aquí recordamos antecedentes y curiosidades del partido. 👀



👉🏻 https://t.co/sVlnBjyTZv pic.twitter.com/8pImVQ6EwX — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 17, 2023

El jugador favorito de esta aficionada es Hirving “Chucky” Lozano. Durante este emotivo encuentro la señora aprovechó de dedicarle pintorescas frases y elogios. “Chiquito, pero peleonero y bueno para jugar”, dijo.

“¿Cómo no voy a ver? Estos cabrones me lo traen a chingazos. ¡Chucky, no te dejes! No te vayas a dejar mañana (hoy) eh; no dejen que se arrimen a la portería. Aunque te den tus chingazos, pero no te dejes”, fueron parte de las frases de aliento que recibió el Chucky Lozano, quien le respondió a su fanática con un fuerte abrazo y con la promesa de no permitir un mal resultado con el conjunto teutón.

En el audiovisual también se escucha cuando la señora le agradece a su hija por comprar los boletos del juego amistoso y contó la razón de su perdida de visión.

“Tengo en este ojo (visión en el ojo izquierdo)… Lo perdí porque en México tenía los alambres para conectar la luz, se me zafó uno y me pegó en el ojo, me acababa de bañar. Lo perdí”, contó.

La selección mexicana se enfrentará al inspirado conjunto alemán

La selección mexicana enfrentará este martes en Filadelfia a Alemania, en un partido amistoso en el que el equipo tratará de mantener la racha de buenos resultados.

México suma cuatro victorias y dos empates en sus seis últimas salidas y tratará de mostrar un buen fútbol ante los alemanes, a pesar de que la prioridad del seleccionador Jaime Lozano es rotar a sus jugadores y comprobar el momento de forma deportiva de cada uno.

Con goles de Hirving Lozano y Uriel Antuna el pasado sábado México derrotó por 2-0 a Ghana, en un partido trabado en mitad de la cancha, en el que el Tri fue mejor en el segundo tiempo.

¡Hace cinco años vivimos una victoria inolvidable 🆚 🇩🇪!



Y qué mejor manera de recordarla que en voz de quienes la vivieron…#VamosTodos a ver esta entrevista con @CH14_ y @Csalcedojr 🎥 pic.twitter.com/V1a3Et0QA8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 17, 2023

En el estreno como seleccionador de Julian Nagelsmann, Alemania derrotó por 1-3 a Estados Unidos, también el sábado, y este martes también aparecerá con algunos cambios de jugadores, aunque con poderío suficiente para buscar la victoria ante México.

Al ser una de las sedes del Mundial del 2026, los mexicanos no jugarán la eliminatoria y la idea de la Federación es que el equipo enfrente a rivales de nivel como los alemanes.

