Fabio Capello cuenta por qué celebró la salida de Ronaldo del Real Madrid: “Me causaba problemas”

Fabio Capello vivió dos etapas al frente del Real Madrid. En una de ellas, el experimentado director técnico italiano tuvo la oportunidad de dirigir a una parte de los llamados “Galácticos” entre los que se encontraba el delantero brasileño Ronaldo, del que el estratega no guarda muy buenos recuerdos.

Para la temporada 2006-2007 Florentino Pérez presidente del Real Madrid anunció la llegada de Fabio Capello para ocupar el lugar de Juan Ramón López Caro, en medio de una serie de resultados no esperados tomando en cuenta la presencia de un gran número de estrellas dentro del equipo blanco en la que además de Ronaldo también estaban Roberto Carlos, David Beckham y Raúl.

Sin embargo, para el director técnico italiano la presencia de Ronaldo no de mucho agrado, ya que como bien recuerda Capello, el talento del jugador pasaba a un segundo plano cuando se tomaba en cuenta la disciplina del astro brasileño, quien junto a Luis Figo, Zinedine Zidane y David Beckham lideró el grupo de los “Galácticos” en el Real Madrid.

Ronaldo y Zinedine Zidane durante la época de los “Galácticos” en el Real Madrid. (BORIS HORVAT/AFP via Getty Images)

“El jugador con más talento que llegué a dirigir fue Ronaldo, el “Gordo”, para que nos entendamos. Y a la vez fue el que más problemas me generó dentro del vestuario. Hacía fiestas e involucraba al grupo”, recordó el entrenador italiano durante una participación en el Instituto Universitario de Mediadores Lingüísticos en Milán.

Para Fabio Capello el comportamiento de Ronaldo le terminó de colmar la paciencia y el director técnico italiano recuerda el momento preciso en el que decidió salir del astro brasileño que tras su paso por el Real Madrid siguió su carrera en la Serie A con el AC Milan.

“Fue en febrero del 2007 cuando decidí despedir a Ronaldo. Le gustaban demasiado las fiestas y las mujeres”, apuntó Fabio Capello, quien durante la temporada en la que estuvo al frente del Real Madrid lo llevó a conquistar LaLiga.

David Beckham y Ronaldo fueron los últimos “Galácticos” en abandonar el Real Madrid. (PETER PARKS/AFP via Getty Images)

Pero la indisciplina no fue el único problema que tuvo Fabio Capello con Ronaldo. El estratega también recordó que el físico del brasileño le afectaba en el rendimiento y que intentó que mejorara de su sobrepeso, pero no fue así: “Pesaba 94 kilos ese año. En Corea, en el Mundial de 2002 pesaba 82. Le dije que bajara y llegó a los 92,5 kilos”.

Antonio Cassano también le colmó la paciencia

Además de recordar los momentos no tan agradables que vivió con Ronaldo en el Real Madrid, el director técnico italiano Fabio Capello también tuvo problemas con el delantero italiano, Antonio Cassano conocido por sus polémicas durante toda su carrera y en el cuadro merengue no fue la excepción.

“Con Antonio (Cassano) me fui a las manos. Pedía papas fritas antes de cada partido, algo completamente inaceptable. Me molesté más con el chef que con él. No entendía que hiciera esas cosas”, comentó el estratega italiano, que luego de dirigir al Real Madrid se convirtió en el seleccionador de Inglaterra.

