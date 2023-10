La Opinión Hoy: Eugenio Derbez y las “segundas oportunidades”

La periodista Clary Castro habló sobre la última noticia de Eugenio Derbez quien estuvo en el pódcast de Juanpa Zurita y el productor mexicano habló sobre que, al principio, cuando se mudó para Estados Unidos y quiso entrar en el mercado anglosajón.

“Se dio cuenta de que nadie quería trabajar con él, porque ya estaba en castillado en los proyectos de comedia. Si uno entendiese el trabajo que hay detrás de la comedia, veríamos que es muchísimo más difícil que el drama”, detalló Clary.

La periodista resaltó que “no todos logran transformar el rechazo para convertirlo en una oportunidad (…) en ‘No se aceptan Devoluciones‘ él dice que en los créditos finales dedicatoria especial para todas aquellas personas que alguna vez lo rechazaron, porque le dieron una gran lección y a veces los alcances actorales que tienen los actores de comedia” son en ocasiones a mi parecer si te sientes a evaluarlos bien, superiores al de actores de drama que solo se han dedicado a hacer drama”.

En el caso de Eugenio está promoviendo una nueva película en la que él es profesor, “que yo te digo una cosa con solo ver el tráiler, se me empezaron a salir las lágrimas, y yo decía es que esta película porque es basado en hechos reales. La tenía que hacer Eugenio Derbez y yo ósea, te juro que estoy entre que, si la quiero ver y no la quiero ver, vayan a ver el tráiler, vayan a la cuenta de Instagram de Eugenio Derbez y no como dicen en México no manches”, puntualizó la periodista.

Eugenio Derbez recibirá premio en el Festival de Cine de GEMS de Miami

E……………………………………………….l próximo 2 de noviembre, el Festival de Cine GEMS de Miami, Florida, dará inicio con la proyección del largometraje “Radical”, que cuenta con la actuación destacada del actor mexicano Eugenio Derbez. El evento también otorgará a Derbez el premio GEMS Impact en reconocimiento a su sobresaliente contribución al panorama del entretenimiento latinoamericano y su atención a la mejora de la equidad educativa para los estudiantes latinos.

La décima edición de este festival, una de las dos citas anuales del Festival de Cine de Miami (MFF), presentará una programación variada que incluye un total de 26 largometrajes procedentes de 14 países diferentes. Entre ellos, destaca “Radical”, dirigida por Christopher Zalla y basada en hechos reales que giran en torno a la vida de un maestro de escuela en una zona fronteriza afectada por la violencia y la corrupción.

Después de la proyección de “Radical”, Eugenio Derbez será honrado con el GEMS’ Impact Award por su destacada influencia en el entretenimiento latinoamericano y su apoyo a la causa de la igualdad educativa para los estudiantes latinos, según lo anunciado por la organización del evento, que es auspiciado por la Universidad Miami Dade College (MDC).

El programa del festival, que se desarrollará durante cuatro días, tendrá lugar en el Koubek Center del MDC y los Silverspot Cinema. Incluirá una sección especial de “Four Centerpiece Screenings”, en la que se proyectará la última película de Juan Antonio Bayona, “La sociedad de la nieve”, que ha sido seleccionada para representar a España en la 96ª edición de los Premios Óscar.

Además, en esta sección se presentarán películas como “American Fiction”, reciente ganadora del premio del público en el Festival de Toronto, dirigida por Cord Jefferson; “The Boy and the Heron”, una película animada de Hayao Miyazaki, y “Saltburn”, de Emerald Fennell.

La clausura del festival, el 5 de noviembre, estará a cargo de “The Holdovers”, dirigida por el aclamado director estadounidense Alexander Payne y protagonizada por Paul Giamatti, conocido por su trabajo en la serie “Billions”.

El Festival GEMS también exhibirá otras películas que han sido preseleccionadas como candidatas a la Mejor Película Internacional en los próximos Premios Óscar, que se celebrarán en marzo de 2024. Entre ellas se encuentran “Totem”, dirigida por Lila Avilés y de origen mexicano, y “The Promise Land”, una producción danesa dirigida por el renombrado cineasta alemán Wim Wenders.

El Festival, que celebra su décima edición en noviembre, es una parte integral del Miami Film Festival, que alcanzará su edición número 41 en abril de 2024. Este festival, organizado por el Miami Dade College, se destaca como el principal evento para la presentación del cine iberoamericano en los Estados Unidos y una plataforma importante para el cine internacional y documental.

Cabe destacar que el MFF es el único festival importante que se realiza dentro de una institución educativa en los Estados Unidos, y en los últimos cinco años ha exhibido películas de más de 60 países, incluyendo 300 estrenos mundiales, internacionales, norteamericanos, estadounidenses y de la costa este, según informó la organización en un comunicado.

