En “El Gordo y la Flaca” incomodan a Eugenio Derbez con dolorosa pregunta ¡Así les respondió!

El actor, productor y comediante mexicano Eugenio Derbez sigue lidiando con la partida de su perrita Fiona, quien era uno de los grandes amores de su vida. Y por ello, muchos no entienden que no es tan sencillo de recuperarse de una partida así, pero eso no evitó que lo cuestionaran sobre si pronto tendrá una nueva mascota tras el adiós de su cachorra.

Fiel a su estilo, pero con el corazón todavía lastimado, Eugenio confesó durante el programa especial de aniversario de “El Gordo y la Flaca” en el que estuvo como invitado el protagonista de “No se aceptan devoluciones”, ahí el famoso mexicano habló acerca de sus proyectos.

Pero hubo un tema que no pudo pasar desapercibido, por lo que también fue cuestionado de temas personales como la muerte de su amada Fiona, y por ello, sin tacto alguno como caracteriza a los polémicos conductores, le preguntaron si piensa tener pronto otra mascota.

Tras el directo cuestionamiento, sin pensarlo, Eugenio Derbez inmediatamente contestó con un rotundo “no”, pues el hijo de la finada actriz, Doña Silvia Derbez, señaló que no busca sustituir la ausencia de Fiona con otro perrito.

“No, no, no, no, porque ese amor no se sustituye no es de ‘ah me compro otro’, pues no es un objeto”

EUGENIO DERBEZ