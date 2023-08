Aislinn Derbez se despide de Fiona, mascota de Eugenio Derbez, con desolador mensaje ¡Detalla su muerte!

Eugenio Derbez y su familia están devastados ante la inesperada muerte de Fiona, la perrita que los había acompañado por más de 11 años y que siempre formó parte de su clan en todas sus aventuras, incluyendo en reality show “De viaje con los Derbez”.

Ante esto, uno de los mensajes que más conmovieron a los fans de la polémica familia ante la irreparable partida de Fiona fue el de Aislinn Derbez, quien es la hija mayor del famoso comediante, creador y productor, la cual conmovió las redes sociales.

Pues esta vez Aislinn usós su redes sociales para explicar un poco de cómo se vivió como familia la partida de la pequeña perrita. Quien era por muchos conocido que era la gran compañera de Eugenio, y el cual la quería incondicionalmente, sin importar que en ocasiones su gran cariño pusiera un poco de discordia en su propio matrimonio con Alessandra Rosaldo.

Recordemos que en el reality “De viaje con los Derbez”, Eugenio dejó ver que Fiona ocupaba en su vida un lugar predominante, el cual en ocasiones le trajo algunas discusiones con Alessandra.

A pesar de ello, Aislinn dejó ver que la familia se unió aún más con esta partida, y lo que más conmovió es cómo relató que las integrantes más pequeñas del clan tomaron esta terrible noticia, pues les dieron una gran lección.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la protagonista de “La casa de las flores” subió una desgarradora fotografía en la que se ve a su hija, Kailani, y a su hermana, Aitana, abrazando a Fiona, quien parece, acababa de fallecer en el momento que se tomó la postal.

Fue la primera parte del texto que compartió Aislinn, donde intentó explicar a sus fans cómo ve el gran cambio con las actuales generaciones sobre cómo toman el tema de la muerte.

Relatando cómo vivió por primera vez la pérdida de su perrito Jazz, poniendo como ejemplo que no fue la forma más adecuada.

“Cuando yo era niña siempre me escondieron la muerte. Mi perrito Jazz de un día para otro desapareció de mi vista y sin mucha explicación, dejando una huella inconclusa de no entender qué había pasado, dejando la muerte como algo de lo que no se habla, algo que debe olvidarse rápido y a lo que hay que temerle mucho… Me alivia saber que para ellas pueda ser diferente”.

