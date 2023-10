Ruud van Nistelrooy desmiente a Fabio Capello: “En el vestuario había una profesionalidad máxima”

Ruud van Nistelrooy no quedó muy bien parado luego de que Fabio Capello hiciera un recuento de lo que fue su segunda etapa al frente del Real Madrid. El director técnico tocó el tema este martes y el delantero de Países Bajos volvió a aparecer en una anécdota que no habla muy bien de él.

Y es que Fabio Capello habló sobre la indisciplina que tenía el delantero brasileño Ronaldo, a quien acusó de perjudicar al resto del grupo con sus preferencias a las fiestas, mujeres y diversión. Fue precisamente ahí donde apareció el nombre de Van Nistelrooy.

De acuerdo con Capello, en una oportunidad el delantero le había comentado que sentía un olor raro cuando ingresó al vestuario del Real Madrid en el que compartía con Ronaldo, David Beckham, Raúl, Iker Casillas, entre otras figuras.

Fabio Capello junto a Raúl Bravo y Ruud van Nistelrooy durante una sesión de entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas. (Denis Doyle/Getty Images)

“Un día llegó Ruud van Nistelrooy y me dijo: ‘Señor, aquí en los vestuarios huele a alcohol’. Era cierto”, recordó en una anécdota Capello, quien apuntaba a Ronaldo como el responsable del “desorden” dentro del vestuario del Real Madrid.

Sin embargo, el ex delantero de Países Bajos no tardó en refutar las declaraciones del entrenador italiano que de hecho, no son primera vez que las hace. Para mostrar su rechazo en esta oportunidad, Ruud van Nistelrooy reposteó el mismo mensaje que publicó previamente para negar las palabras de Capello.

“A tenor de unas declaraciones de Fabio Capello, señalando que yo, en su día, le comenté que el vestuario del Real Madrid “olía a alcohol” quiero desmentir rotundamente tales afirmaciones. Ese vestuario desde el primer día demostró una profesionalidad máxima”, había escrito el neerlandés.

A tenor de unas declaraciones que se le atribuyen a Fabio Capello, señalando que yo, en su día, le comenté que el vestuario del @realmadrid "olía a alcohol" quiero desmentir rotundamente tales afirmaciones. Ese vestuario desde el primer día demostró una profesionalidad máxima. pic.twitter.com/Z2xmRFwZpN — Ruud van Nistelrooij (@RvN1776) May 20, 2020

En mayo del 2020 fue la primera vez que Fabio Capello habló sobre el tema, comprometiendo a Ruud van Nistelrooy, quien no dudó en cuestionar al entrenador italiano con el que el Real Madrid conquistó el título de LaLiga en la temporada 2006-2007.

Ruud van Nistelrooy llegó al conjunto merengue en el 2006 proveniente del Manchester United y estuvo en Madrid durante tres temporadas en las que ganó dos veces LaLiga y una Supercopa de España. Marcó 46 goles y dio 10 asistencias por el campeonato español, mientras que a nivel europeo convirtió 13 goles y dio 3 asistencias.

