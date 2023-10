Eddie Hearn asegura que Canelo Álvarez aceptará pelea contra David Benavídez si derrota a Andrade

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, aseguró que si David Benavídez derrota a Demetrius Andrade el 25 de noviembre en Las Vegas posiblemente Saúl ‘Canelo’ Álvarez aceptará enfrentarlo en la esperada gran pelea.

En una entrevista con a FightHype, Hearn expresó que Benavídez va a noquear a Andrade y luego recibirá la oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez, pero en el duelo entre ambos, el promotor cree que si el mexicano llega al 100% vencerá al Monstruo Mexicano.

“Cuando hablas de Canelo, tienes que darte cuenta de dónde salen los verdaderos retos para él. Benavídez contra Andrade va a ser una buena pelea, y creo que Benavídez va a noquear a Demetrius Andrade. Y cuando lo haga, va a tener un gran argumento para pelear con el Canelo Álvarez, y creo que en ese punto, el Canelo va a tomar la pelea. Va a ser tan grande esa pelea, que la va a tomar. Él no le tiene miedo a David Benavídez. Canelo no le tiene miedo a nadie y va a pelear con todos. El acuerdo tiene que ser bueno, por supuesto, pero va a pelear con él”, dijo.

David Benavídez podría estar muy cerca de conseguir la ansiada pelea con Canelo Álvarez. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

“No creo que Benavídez le gane al Canelo. Con Saúl, nunca sabes realmente cómo es, o cómo va a pelear. Es un muchacho muy orgulloso, y con él ves mucho, pero no lo ves todo. Tuvo el problema de la cirugía en la mano, sus rodillas no estaban muy bien. Yo sé que hubo peleas en las que no subió al 100%. Pero siento que contra Jermell Charlo sí estaba al 100%. Físicamente, se vio mejor, mentalmente se vio mejor. Y si está bien físicamente, creo que le gana a Benavídez y creo que le gana a Crawford”, explicó.

Cabe destacar que desde hace un par de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta y, por ello, el equipo del mexoamericano no quiere esperarlo más. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si en marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) o elige a otro rival.

Pero, si lo que dice Eddie Hearn es cierto, David Benavídez tendrá que vencer a Demetrius Andrade el 25 de noviembre y mantener su título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para comenzar a soñar con un enfrentamiento contra el tapatío, lo que marcaría su segundo combate con Premier Boxing Champions (PBC) de un acuerdo de tres.

Canelo Álvarez podría enfrentar a David Benavídez el próximo cinco de mayo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, viene de vencer a Caleb Plant el pasado mes de marzo y defenderá su título en noviembre nuevamente. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

