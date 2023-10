Malik Scott cree que David Benavídez vencería a Canelo Álvarez, pero “tal vez no suceda” la pelea

Malik Scott, entrenador de Deontay Wilder, cree que David Benavídez vencería a Saúl ‘Canelo’ Álvarez si ambos se enfrentaran, pero en su opinión la tan esperada pelea “tal vez no suceda” por culpa del campeón indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con Fight Hype, Scott expresó su favoritismo por Benavídez, aunque declaró que “ama” a Canelo Álvarez, y que le encantaría ver este enfrentamiento, pero piensa que este gran duelo podría no llegar a ocurrir.

“Definitivamente me encantaría ver a Canelo pelear contra Benavídez, pero eso puede ser algo que también tenga el efecto Joshua-Wilder, el efecto Riddick Bowe-Lennox Lewis, una gran pelea que tal vez no suceda. En mi opinión (por Canelo). Absolutamente (favorezco a Benavídez). Mier**, sí. Iría con Benavídez en esa pelea, pero amo a Canelo, amo lo que está haciendo”, dijo.

David Benavídez podría conseguir su oportunidad con Canelo Álvarez en mayo de 2024. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

“Miro a ciertos peleadores y me recuerdan, y lo digo con el debido respeto, a alguna mier** de cartel de gángsters. Eso es lo que me recuerda Benavídez, y escuché que ellos (Canelo y Benavídez) solían boxear y era hermoso. ¿Sabes qué habría hecho si los hubiera visto juntos en el gimnasio entrenando? Sacaría mi libreta y me sentaría allí, con mucha humildad, y tomaría notas”, afirmó.

La poca fe de Malik Scott sobre el duelo se debe a que desde hace un par de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta y, por ello, el equipo del mexoamericano no quiere esperarlo más y están buscando combates contra los mejores de la división.

A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si en marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) o elige a otro rival.

Por ahora, David Benavídez primero deberá enfrentar a Demetrius Andrade el 25 de noviembre y defender su título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para comenzar a pensar si será el elegido para la segunda pelea del tapatío con Premier Boxing Champions (PBC).

Canelo Álvarez regresará al ring el cinco de mayo y David Benavídez en una opción. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, viene de vencer a Caleb Plant el pasado mes de marzo y defenderá su título en noviembre nuevamente. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

