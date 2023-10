Agenda de Eventos: qué hacer en Los Angeles del 19 al 25 de octubre

Show de Peso Pluma

El cantante de corridos, Peso Pluma, sigue imparable con su gira Doble P, la primera que realiza en Estados Unidos. Actuará en el Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim) y tendrá como invitado al rapero mexicano Alemán, otra de las figuras relevantes de la música contemporánea mexicana. Viernes y sábado 8 pm. Boletos desde $175. Informes ticketmaster.com.

Arte gratuito

Grand Avenue Arts: All Access regresa al centro histórico con actividades artísticas y culturales para toda la familia. Instituciones de la avenida Grand abrirán sus puertas para que los visitantes conozcan sus trabajos. Habrá talleres, presentaciones, visitas guiadas y eventos interactivos de arte, música, danza, literatura y más. Participan el Music Center, la Biblioteca Central, la LA Opera, The Broad Museum, Colburn School, Grand Park, LA Phil, REDCAT y otras. Sábado 11 am a 4 pm. Gratis. Informes grandavearts.org.

Boo en el LA Zoo

El Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) recibirá a toda clase de mounstros, fantasmas, brujas y espantos en su ya tradicional Boo at the L.A. Zoo. Los asistentes, que pueden ir disfrazados, pueden participar del trick-or-treat, la alimentación con el tema de Halloween a algunos animales, lectura de cuentos de “terror”, un cementerio para honrar a los animales extintos y más. Sábado y domingo y el 28 y 29 de octubre. Boletos desde $17. Informes lazoo.org.

Concierto en honor a Celia

La banda Celia Cruz All Star presentará el show “Celia Vive!”, en el que se interpretarán algunos de los temas que inmortalizó la cantante cubana. Tendrá lugar en el teatro Alex (216 N. Brand Blvd., Glendale) y actuará Lena Burke como invitada. Domingo 8 pm. Boletos desde $40. Informes ticketmaster.com.

Halloween en Little Tokio

Little Tokyo, en el centro de Los Angeles, celebrará la temporada de brujas con el regreso de Haunted Little Tokyo, una serie de festividades que comienzan con el Little Tokyo Ghost Tour. Esta será la primera vez que se realiza este evento en el que se contarán historias siniestras de los fantasmas de este lugar dedicado a la cultura japonesa. Domingo 5 a 6 pm. Boletos $20. Informes littletokyola.org/haunted.

Música clásica

Camerata Pacifica presenta Camerata Pacifica Baroque: From Bach to Bolivia, un concierto con un repertorio que incluye cinco trabajos de cámara de Bach, y que se tocarán a la par de seis piezas anónimas escritas en la misma época en Bolivia. Estas obras fueron descubiertas en los últimos 20 años en los archivos que estaban en la iglesia de una misión. Hoy jueves 8 pm., en el Zipper Hall de la Colburn School (200 S. Grand Ave., Los Angeles). 7:30 pm. Boletos $75. Informes cameratapacifica.org.

Día del oso perezoso

Para celebrar el Día del oso perezoso en La Brea Tar Pits (5801 Wilshire Blvd., Los Angeles) llevará a los visitantes a un recorrido luego del cierre del museo en el que se podrá ver la colección de fósiles de osos perezosos de la edad del hielo. Se leerá The Upside-Down Book of Sloths, estará un oso perezoso de verdad y habrá otras actividades. Viernes 6 a 9 pm. Boletos desde $7. Informes tarpits.org.

Festival de cine

Las películas latinas Los colonos, El Eco, Going Varsity in Mariachi, Tótem, Copa 71, Cerrar los ojos, entre otras, son parte del AFI Fest, que tendrá lugar en varios cines del área de Hollywood. Del Miércoles al 29 de octubre. Boletos desde $10. Informes fest.afi.com.

Concierto de quebradita

Banda Machos, Banda Maguey, banda Vallarta Show y Mi Banda El Mexicano están de gira por varias ciudades del país con Quebradita Time, un show en el que estas agrupaciones interpretan los temas que le dieron fama a este género musical y de baile mexicano. Harán parada en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) una sola noche. Sábado 8 pm. Boletos desde $50. Informes peacocktheater.com.

Nueva exhibición

El Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino) inauguró una exhibición de una residencia rural de Japón del siglo 18 que ha sido restaurada. La Japanese Heritage Shōya House, nombre de la residencia, está sobre un espacio de dos acres. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos desde $13. Informes huntington.org.