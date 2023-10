Carlos Rodríguez apuesta a que volverá a la selección mexicana con su juego en Cruz Azul

El mundialista Carlos Rodríguez, centrocampista de Cruz Azul del fútbol mexicano, aseveró este jueves que volverá a ganarse un llamado a la selección de su país, sin importar el mal torneo que ha tenido su equipo en el Apertura 2023.

“No importa cómo vaya el equipo porque el técnico de la selección se fija en el trabajo de cada uno, lo único que tengo que hacer es lo que a él le gusta para volver a ganarme un llamado”, subrayó el jugador de 26 años.

El centrocampista ha sufrido para destacar con Cruz Azul que marcha en el lugar 16 entre 18 equipos en el certamen. Rodríguez ha jugado como titular en ocho de 11 partidos, números que reconoció debe mejorar.

“Trato de mostrar cada fin de semana mi mejor versión. Nadie quiere jugar mal o cometer errores, pero la vida te pone pruebas para mejorar tu nivel y voy demostrar hasta dónde puedo llegar”, señaló.

Carlos Rodríguez fue parte del equipo que en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio obtuvo la medalla de bronce bajo la dirección de Jaime Lozano, quien hoy es el seleccionador de la absoluta mexicana que el pasado martes empató 2-2 con Alemania, partido para el que no fue convocado el elemento de La Máquina.

El jugador nacido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, dijo que recibió una llamada de Lozano para informarle que no sería convocado para la reciente fecha FIFA.

“El técnico me llamó por teléfono para decirme porque no me convocó. A mí me toca seguir trabajando bien en mi equipo para poder regresar. Sé que mientras haga bien el trabajo y demuestra partido a partido voy a ganar un llamado”, reiteró.

Rodríguez, quien tuvo un efímero paso por el Toledo de la segunda división española en la temporada 2017-2018, puntualizó que no se desanimó, aunque sí se incomodó.

“Un jugador que no se molesta por no estar no está hecho para esto, por eso tengo que seguir preparándome y mejorando. Tengo mucha hambre, siempre quiero ir a la selección y a la vez ser importante en mi equipo”.

En la decimotercera jornada del Apertura 2023 el Cruz Azul visitará al campeón Tigres UANL el próximo sábado.

