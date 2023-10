Hija de Daddy Yankee alimenta rumores de separación de sus padres con un misterioso mensaje

Jessaelys Ayala, hija de Daddy Yankee y Mireddys González, se ha vuelto el blanco de miradas luego de compartir una historia desde su cuenta de Instagram con un críptico mensaje que alimentaría los rumores de una crisis matrimonial entre la famosa parejita. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos los detalles.

Desde su cuenta oficial, la joven colgó unas misteriosas palabras que no pasaron desapercibidas para los internautas, quienes aseguran que estarían relacionadas con la supuesta separación del reguetonero y su pareja.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió este miércoles la joven de 27 años sobre un fondo completamente negro.

A dicha hazaña se le suma una “selfie” en la que Jessaelys Ayala aparece haciendo un gesto, que podría ser considerado como de tristeza o preocupación. ¿Será esta una indirecta?

Jessaelys Ayala vía Instagram. pic.twitter.com/7WljM83S6y — Miss News (@MissNews5) October 19, 2023

Este mensaje surge a solo unas horas de que el programa “En Casa con Telemundo” reportara la inquietante actividad en redes sociales del intérprete de “Con Calma” y su esposa. Y es que se anunció que el famoso ya no figura dentro de la lista de seguidos de la madre de sus hijas.

Aunado a esto, las publicaciones de Mireddys González no han pasado desapercibidas para los internautas, ya que estas muestran un tinte de reproche. “En mi curriculum voy a poner: experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas”, explica en una de sus historias.

“No se trata de quien es bueno en tu cara, sino de quien es leal a tus espaldas” y “Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos”, forman parte de la lista de mensajes que la esposa de Daddy Yankee ha compartido a través de las semanas.

