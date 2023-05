Daddy Yankee se sincera y revela que se cambio de mansión porque ya no le cabían… ¡sus tenis!

El cantante Daddy Yankee, de 46 años, sorprendió con las recientes declaraciones que dio ante las cámaras de Televisión Azteca, al sincerarse sobre un drástico cambio que hizo en su vida porque necesitaba de mayor espacio para su muy amplia colección de tenis.

El reconocido reguetonero confesó que tuvo que mudarse de mansión para tener mayor espacio y no es que su familia ya no cupiera, sino que lo que ya no cabía era su muy interesante colección de tenis.

La confesión del intérprete de ‘Gasolina’ se produjo después de que una reportera le preguntara sobre si tenía más gafas o tenis, a lo que él, sin titubear, respondió su pregunta y hasta nos permitió darnos cuenta de la gran cantidad de calzado que posee.

“Literalmente, y no quiero sonar ostentoso, sino que y lo comparto como algo. Tuve que comprar una casa para meter toda la ropa ahí”, se escucha decir a Daddy Yankee.

A continuación se mostraron algunas imágenes del video “Pakas de 100”, las cuales exhiben al intérprete jugando al billar en su casa, mientras de fondo se escucha uno de los fragmentos de la pegajosa canción que interpreta con Arcángel.

“Compro una mansión al lado para poner tener mi clóset. El hombre luz luz brillando sin linterna con un millón de tenis, solo tengo dos piernas”, se le escucha cantar.

