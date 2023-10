Julio César Chávez Jr. de nuevo mancha el nombre de su padre y minimiza su leyenda

Para toda la afición del boxeo Julio César Chávez es uno de los históricos de este deporte. Sus grandes peleas han quedado en la hemeroteca y es elogiado por sus hazañas… Para todos menos para su hijo el Jr., que puso en duda los rivales de su padre.

El también boxeador expuso a su padre, con quien tiene una relación complicada, a través de sus redes sociales. Puso en duda su abanico de récords y a quienes enfrentó en el ring.

“Aunque mi papá tenga el récord de 89-0, pues a lo mejor peleó contra puro taxista“, dijo Julio César Chávez Jr. en uno de los populares lives que realiza por su cuenta en Instagram.

Puede que arrepentido de la imprudencia, más adelante en la transmisión quiso cambiar sus palabras aunque ya era tarde, estaba en las tendencias e inclusive fue grabada la parte y subida a varias redes.

“Soy hijo de una gran leyenda, la leyenda que continuó a sus casi 40, 50 años”, dijo.

La dura lucha de Julio César Chávez Jr. contra los excesos

En los últimos dos años el hijo del ‘Gran Campeón Mexicano’ ha sido insistentemente noticia pero no por su actividad en el boxeo, del que se mantiene desde hace mucho apartado, sino por sus excesos.

JC Chávez internó a su hijo en una clínica sanatoria para limpiarlo del consumo excesivo de alcohol y drogas y cuando se pensaba que ya saldría sano y librado de su enfermedad, recayó hace algunos meses, tirando al suelo una cartelera de exhibición que tendría con su padre y hermano Omar Chávez.

Redención de Julio César Chávez Jr.

Hace algunas semanas Chávez Jr. también a través de una transmisión en vivo, se disculpó públicamente por todo el daño que le había hecho los últimos dos años a su padre y en general a su apellido.

“En algún momento me porté un poquito mal con él o algo así, pero yo me arrepiento, de eso sí me arrepiento, de los videos pendejos que hice en su momento“, señaló el Junior.

Aseguró que siente un gran amor por su padre la leyenda Julio César Chávez y además de muy sincero, razones suficientes para mejorar su actitud y borrar todo el daño causado en su recaída. “Ya les dije que quería mucho a mi papá y que por él iba a portarme mucho mejor y que nunca iba a estar igual y así lo voy a hacer”, apostilló el excampeón del mundo.

