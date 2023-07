Julio César Chávez Jr. acusa a su esposa de maltratarlo y hacerle bullying: “Se está aprovechando de las circunstancias”

Otro episodio más en la agitada y complicada vida de Julio César Chávez Jr., esta vez el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, señaló a su esposa de maltratarlo y hacerle bullying, razón por la que habría comenzado los trámites de separación.

El expugilista que ha enfrentado polémicas con su padre en los últimos días por una recaída en sus adicciones, aseguró que no le gusta hablar de su familia, pero en esta ocasión decidió que había comenzado los trámites para separarse de su mujer.

Julio Cesar Chavez Jr. en el estadio de Jalisco en 2021 (Foto: Manuel Velasquez/Getty Images)

El presunto maltrato del que se quejó Julio César Chávez Jr

Según palabras de Chávez Jr, su esposa Frida Muñoz hasta lo habría agredido e intentaría haberlo puesto en contra de su padre. “Lo que hizo fue llegar a casa tomada y empujarme, me quitó mi Instagram, me quitó mis redes sociales, va a declarar de que yo ando de una manera o de otra, y se me hace injusto“, dijo Julio César Chávez Jr.

“Ella se está aprovechando de las circunstancias de que yo estuve internado, espero tenga la dignidad para entregarme mi teléfono“, prosiguió el hijo de Julio César Chávez, quien también habría enfrentado polémicas con su padre y que sin embargo luego fueron aclaradas.

Julio César Chávez Jr (Foto: Leon Bennett/Getty Images)

Víctima de bullying

Julio César Chávez Jr. aseguró que su esposa Frida Muñoz lo ha convertido hasta en una víctima de bullying, además según su declaración a otros medios de comunicación, lo habría puesto en contra de su padre.

“Otro problema más, yo había prometido que ya no iba a hablar de mi familia, mis hijos los amo, pero he decidido separarme de la mujer con la que estoy“, puntualizó.

