“Tomé unas cosas y eran otras”: Julio César Chávez Jr. habla de su recaída, que provocó el famoso “live” que hizo en estado inconveniente

Julio César Chávez Jr. reapareció para hablar de lo que sucedió el pasado mes de mayo, cuando en una transmisión en vivo por redes sociales se mostró en estado inconveniente y provocó la preocupación de su padre, quien habló de una recaída en las drogas.

En esta oportunidad, “El Júnior” dejó entrever que la recaída fue involuntaria, ya que dijo que fue un “descuido” y que tomó “unas cosas pensando que eran otras”, aunque no quiso revelar qué fue exactamente, pero eso lo hizo reaccionar de forma inesperada en la transmisión.

“Yo tomé unas cosas y eran otras, de las cuales no diré ni qué (era) ni cómo, porque nunca las había probado. Ni cuando estuve mal me puse así. No recuerdo realmente lo que acababa de decir. Fue algo en lo que me equivoqué, pero mi mentalidad es la misma”, expresó en entrevista para el podcast “No puedes jugar boxeo”.

El pugilista señaló la importancia de mantenerse alerta y, dada su condición, de alejarse de cualquier situación que pudiera poner en riesgo una recaída, ya que “un solo descuido te puede fregar”, acotó

Chávez Jr. recalcó que nunca esperó tener esa reacción y aseguró que la experiencia le quedó de lección para seguir enfocándose en su rehabilitación.

De la misma forma, sobre la relación con su padre, que se fracturó tras la recaída, el hijo del César del Boxeo dijo que ansía estar bien para recuperar la confianza de su padre y que todo vuelva a ser como antes.

“Me gustaría estar bien para hacer un buen equipo, que nos podamos comunicar entre los dos. Lógicamente que él ande conmigo va a ser muy importante. Sería muy bonito que tuviéramos que ver muchas cosas“, concluyó.

Vale recordar que Julio César padre habló después del desafortunado episodio y, pese a que lucía decepcionado, denotó que el amor por su hijo es mucho más grande y dijo que lo apoyará eternamente para ayudarlo a salir de su adicción.

