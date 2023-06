Julio César Chávez asegura que se inició en las drogas luego de su victoria ante “Macho” Camacho

Muchas verdades soltó Julio César Chávez en una entrevista exclusiva que concedió a Adela Micha en su programa La Saga, una de ellas fue admitir que comenzó en las drogas luego de su recordado triunfo contra Héctor “Macho” Camacho. “Se me hizo fácil, ya me la habían ofrecido, pero yo tenía mi meta bien puesta. Dije ‘presta’, para probarla. Así es como se engancha uno, aunque no me gustó, yo andaba desvelado, me cayó bien y dije de aquí soy y ahí fue“, confesó.

Según contó, luego del triunfo contra el Macho Camacho fue la primera vez que decidió consumir drogas y desde allí comenzó lo que el denomina como un infierno para él y toda su familia. De igual manera afirmó que quedó enganchado a partir de ese momento y le costó muchísimo trabajo poder librarse de sus adicciones.

Julio Cesar Chavez, durante la conferencia de prensa. (Foto: Fabian Meza / Imago7)

Foto: Imago7

“Es un proceso que va en aumento y ya no pude parar. Me atrapó y después se convirtió en un infierno, yo perdí mi primera pelea, mi señora me demandó porque la golpeaba y era drogadicto, me demandó Hacienda por $100 mil dólares que nunca recibí, me demandó Don King, el mundo se me vino encima“, prosiguió la leyenda del boxeo mexicano.

Así, lo que fue uno de sus grandes triunfos boxístico, lejos de aprovecharlo lo utilizó para comenzar su adicción a la droga. “Ya tenía mis millones en el banco, tenía mi avión privado, tenía mis yates, mi casa en el mar, en Acapulco, en Puerto Vallarta, agarraba mi avión y me iba para donde me llevara mi chingada gana, pregúntale a la Yolanda“, prosiguió.

Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano. (Foto: Hugo Avila / Imago7)

Foto: Imago7

“En Las Vegas me sentí tan solo y tan vacío que no se lo deseo a nadie y agarré la cosa más pendeja y estúpida. Me refugié en eso“, admitió. Julio César Chávez hizo estas declaraciones que coinciden con el mal momento que está pasando su hijo y por el cual ha luchado y ha admitido que lo hará hasta el final.

