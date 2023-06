Julio César Chávez rechazó pelear en Arabia Saudita por el insólito motivo de ser un destino muy lejano

Julio César Chávez, el legendario expugilista mexicano, aseguró que no quiso pelear en Arabia Saudita porque le pareció un destino muy lejano. La afirmación la hizo en entrevista exclusiva concedida a la cadena ESPN. De esa manera, Chávez que peleó en los más importantes escenarios del boxeo mundial, declinó realizar un combate en tierras saudíes.

“Don José Sulaimán, en paz descanse, me quería llevar para allá. Va a sonar raro, pero yo iba a ser el primer mexicano que iba a pelear en Arabia Saudita, pero no quise porque está bien pinche lejos y por esa razón le dije que no“, afirmó el excampeón del mundo y máxima leyenda en la historia del boxeo mexicano.

Julio César Chávez y José Sulaimán en una rueda de prensa en el año 2000. Foto: OMAR TORRES/AFP via Getty Images.

Julio César Chávez opina sobre una posible presentación del Canelo Álvarez en Arabia Saudita

Esta semana se dio a conocer que está en 90% confirmado un combate del Canelo Álvarez contra el sueco Badou Jack en Arabia Saudita, asi lo dio a conocer un reconocido empresario saudí. Ante esta realidad, el legendario Julio César Chávez afirmó que el tapatío tiene grandes posibilidades de viajar hasta allá y llenar cualquier arena en ese país.

“Estoy seguro de que Canelo se lo merece, ha peleado en Las Vegas y muchos otros lugares de Estados Unidos con las arenas llenas. No veo por qué no pueda llenar en Arabia Saudita y mostrar todo el talento que trae consigo“, puntualizó Julio César Chávez sobre una posible presentación del campeón mexicano que hace poco enfrentó a John Ryder en Guadalajara.

Queda esperar si se termina concretando el pleito de Canelo Álvarez en Arabia Saudita, un lugar al que Julio César Chávez rechazó por la insólita razón expuesta y donde se espera que ahora el pugilista tapatío haga una histórica presentación.

