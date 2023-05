Carmen Campuzano no cree que Julio César Chávez pueda ayuda al Junior a superar sus adicciones

Carmen Campuzano, famosa actriz y modelo mexicana, no cree que Julio César Chávez sea el indicado para sacar a su hijo Junior de las adicciones. Por esta razón se ofreció a ayudar al boxeador.

“Hay mucho que trabajar con él, estoy totalmente convencida que Julio César (padre) no es el indicado para los temas de adicciones con sus hijos“, afirmó Campuzano en declaraciones ha varios medios a la salida de una obra de teatro.

De igual manera dio a conocer los motivos de su curiosa teoría. “Yo lo quiero mucho, sé que tiene una clínica muy exitosa, pero él no es el indicado. Cuando hay parentesco es muy difícil y no es ético trabajar en las cuestiones adictivas con un familiar, no se permite“, reiteró.

La actriz de 52 años, afirmó que es mucho el trabajo que debe hacerse con Julio César Chávez Junior, además se ofreció para ayudar, además entiende que el legendario pugilista debe ayudar a su hijo como padre y no como el encargado a ayudarlo a dejar su adicción.

“Si se me permite, yo con todo el gusto del mundo estoy dispuesta a ayudarlo, tengo mucha experiencia en estos temas y lo trato profesionalmente con toda la ética“, dijo la actriz y modelo que también en su momento tuvo que superar una adicción.

