Julio César Chávez contó como Don King le robó $700,000 dólares: “Tuve que testificar en su contra y el viejo me agarró coraje”

Julio César Chávez develó una desagradable anécdota con el promotor Don King, el cual aseguró que le habría quitado la cantidad de $700 mil dólares por un presunto seguro que nunca llegó y por el que la leyenda mexicana terminó testificando en contra del empresario nacido en Cleveland, todo esto a pesar de que eran amigos y pasaron mucho tiempo trabajando juntos.

“El pinche viejo me hizo un fraude, yo iba a pelear en Las Vegas y el siempre compraba un seguro para los peleadores por si se lastiman o antes de la pelea, y yo sufrí una cortada previa a subir al ring y él puso que me había regalado $700,000 dólares, pero nunca jamás los recibí”, dijo Julio César Chávez en entrevista para el programa Solo con Adela, conducido por Adela Micha.

Pernell Whitaker, Julio César Chávez y Don King (Foto: Timothy A. Clary /AFP via Getty Images)

Enfrentamiento legal entre Julio César Chávez y Don King

Este hecho provoco un posterior enfrentamiento legal entre ambas partes y en el que Julio César Chávez terminó testificando contra el promotor que hoy en día tiene 91 años de edad. Este hecho provocó la bronaca de Don King contra el ex monarca del mundo según sus propias palabras. “Tuve que testificar en contra de Don King, entonces el viejo me agarró coraje y después me hizo una pinche puta gachada“, dijo.

La venganza de Don King y Julio César Chávez sin rencor

Gracias a este acontecimiento, la amistad entre Don King y Julio César Chávez tuvo un gran quiebre, sin embargo el polémico promotor continuaría representando al mexicano y según el ex pugilista lo habría perjudicado antes de un combate haciéndolo caer derrotado. “En una pelea el viejo me deshidrató, en Phoenix, Arizona. Estábamos en la Corte, pero la pelea ya estaba anunciada, así que previo a subir al ring me dieron un brebaje, un líquido que me deshidrató“, señaló.

“Sudé chorro, chorro, antes de subir a pelear y él sentado viendo cómo me deshidrataba. No salí a pelear hasta que fui como 10 veces al baño, me dijo: “¿ya estás listo?, vámonos a pelear” y ya cuando subí, estaba bien guango“, reafirmó Chávez.

El famoso promotor estadounidense de boxeo, Don King (Foto: Drew Angerer/Getty Images)

Cabe señalar que Don King es uno de los promotores más reconocidos en la historia del boxeo mundial, sin embargo también se ha destacado por diversos escándalos y problemas legales. Julio César Chávez reconoció que situaciones así se repiten en el boxeo, razón por la cual no le guarda rencor al empresario.

