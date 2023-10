La representante Rashida Tlaib se niega a disculparse por sus comentarios en contra de Israel

A pesar de la presión que gira a su alrededor, Rashida Tlaib, representante de Michigan, se negó a disculparse sobre sus comentarios donde culpa a Israel de la explosión en un hospital ubicada en Gaza que dejó decenas de muertes.

Durante una manifestación de solidaridad organizada por el grupo de izquierda Voz Judía por la Paz efectuada en el National Mall, en Washington, la congresista estadounidense de origen palestino emitió un discurso acompañado de algunas lagrimas a través del cual criticó a los legisladores que no respaldaron una resolución de alto el fuego en Gaza.

“Como estadounidense, no sólo como miembro del Congreso de los Estados Unidos, me avergüenzo. Me avergüenza que digan: ‘todavía no. Quizás la semana que viene’. ¿Cuántos más tienen que morir?”, expresó.

Asimismo, la mujer de 48 años se refirió a las consecuencias que están padeciendo miles de sus compatriotas que apoyan la idea de frenar escalada de violencia, pero sobre todo de respetar las vidas de miles de civiles palestinos inocentes.

“Sé cuánto coraje se necesita para hablar. Muchos de ustedes han sido atacados. Están siendo encendidos con gas. Algunas personas están perdiendo sus trabajos.

Literalmente, se les anuló el derecho de la Primera Enmienda por ponerse de pie y decir que los niños merecen vivir. Es literalmente inhumano que mis colegas permitan que eso continúe y no digan nada”, subrayó.

Rashida Tlaib mencionó que en Estados Unidos existe un rechazo para quienes solicitan dejar de atacar a los palestinos. (Anna Moneymaker/Getty Images)

Tlaib aprovechó la tribuna para recordarle a Joe Biden que muchos ciudadanos comprometidos con la paz no olvidarán la posición que la actual administración está asumiendo apoyando sólo a los israelíes.

“Presidente Biden, no todos los estadounidenses están con usted en este caso y debe entenderlo. Estamos literalmente viendo a la gente cometer genocidio y matar a la gran mayoría, así como así, y todavía nos mantenemos al margen y no decimos nada. Recordaremos esto“, denunció.

Cabe señalar que junto con Rashida Tlaib, la representante de Minnesota, Ilhan Omar, son las dos primeras mujeres musulmanas en ser elegidas para el Congreso y ambas no han dejado de expresar su solidaridad con los ciudadanos palestinos ajenos al grupo terrorista Hamás, cuyas acciones bélicas han propiciado que una buena parte del mundo los esté juzgando con el mismo rasero.

