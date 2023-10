Las mejores ofertas de Costco en octubre por menos de $100 dólares

Por lo general, la cadena minorista con formato de club de precios, Costco constantemente está realizando ofertas y descuentos; sin embargo, a tan solo semanas de arrancar la temporada navideña ya puedes obtener en sus tiendas algunos artículos por menos de $100 dólares este mes.

Para nadie es un secreto y mucho menos para sus consumidores que las ofertas favoritas son las famosas tarjetas de regalo de Costco que están valorados en $100 dólares y para este mes lo podrás adquirir hasta con un 30% de descuento.

¿Cuáles son las mejores ofertas de Costco?

Ante una variedad de productos y artículos te presentamos las mejores ofertas que podrás encontrar en Costco este mes por menos de $100 dólares:

Freidora sin aceite Gourmia

En el primer lugar está este artefacto que se vende en el sitio web de Costco por $ 47,99 dólares, pero que en la tienda podría encontrarlo a un buen precio, en comparación con su costo en otras tiendas minoristas este producto tiene actualmente un 13% de descuento.

Cargador de dispositivos electrónicos inalámbrico 3 en 1 de Belkin

Este equipo se vende en Costo por $84,99 dólares actualmente, y en comparación con otros precios puede conseguirlo hasta en $150 dólares por lo que si lo adquiere en el minorista podrá ahorrar hasta $65 dólares.

Disfraces de niños para Halloween

Todavía no finaliza el mes de las brujas, por lo tanto, si aún no has conseguido el disfraz perfecto y a un buen precio para Halloween este es el momento de adquirirlo en Costco donde la mayoría de los disfraces tienen un costo de $35 dólares.

Entradas para fútbol universitario

Finalmente, para los amantes de fútbol podrás adquirir las entradas a un buen precio, aunque Costco no vende entradas para todos los institutos, por ejemplo los tickets para las universidades de Menfis, Washington o Maryland la podrás conseguir hasta en $99 dólares, ahorrándote hasta $50 dólares.

