Alejandra Orozco, medallista olímpica de México, revive recuerdos de su infancia en Santiago 2023

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 arrancan este viernes una cita que tiene un dejo de nostalgia para la clavadista mexicana Alejandra Orozco, quien reveló que fue en una justa de este tipo en donde consiguió la motivación para empezar en el mundo del deporte.

La dos veces medallista olímpica mexicana, quien se encuentra en sus terceros Juegos Panamericanos, reveló este viernes en una entrevista con la agencia de noticias AP, el momento en el que sintió la motivación para dar el paso y arrancar en los clavados.

Desde aquel momento han pasado muchos años y éxitos para la mexicana quien se colgó la presea de plata en los Juegos Olímpicos de Londres en la plataforma de 10 metros sincronizados femenino junto a Paola Espinoza y luego el bronce en Tokio 2020 junto a Gabriela Agúndez en la misma modalidad.

A sus 15 años, Alejandra Orozco se convirtió en la atleta mexicana más joven en colgarse una medalla olímpica con la plata conseguida en Londres 2012. (Clive Rose/Getty Images)

Sin embargo, para Alejandra Orozco, los Juegos Panamericanos siempre tendrán un lugar especial en su corazón y en su recuerdo. “Valoro mucho el camino que he recorrido para llegar aquí, desde que fui voluntaria en unos Panamericanos y pude vivir los Juegos desde el otro lado de la alberca”, aseguró.

Para la mexicana de 26 años, aquella oportunidad en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 marcó un antes y un después en su vida. “Recuerdo que esa experiencia me me motivó para soñar con estar aquí y lo conseguí”, prosiguió en su entrevista con The Assosiated Press.

De acuerdo con la atleta nacida en Guadalajara el 19 de abril de 1997, ver el éxito de los deportistas mexicanos en esos Juegos Panamericanos le despertó las ganas de emularlos, algo que apenas un año después terminó consiguiéndolo en plan estelar al ganar la plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Alejandra Orozco ha participado en tres Juegos Panamericanos a lo largo de su carrera: Toronto 2015, Lima 2019 y Santiago 2023. (Patrick Smith/Getty Images)

Por su primera medalla panamericana

La carrera de Alejandra Orozco empezó a despegar después de la experiencia de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y si bien esta justa es de vital importancia para la clavadista mexicana todavía no cuenta con una medalla en este tipo de competencia.

Algo que buscará conseguir este sábado, ya con sus 26 años y luego de haber clasificado en el tercer lugar de las eliminatorias de la plataforma de 10 metros en Santiago 2023. Una presea que aumentaría su cosecha en una larga carrera de altos y bajos.

“He pasado de todo, han sido muchos años. Empecé muy chica y he aprendido en el camino. He tenido grandes competencias y otras no tan buenas. La cuestión es siempre levantarse”, apuntó la deportista mexicana.

