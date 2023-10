Argentina es apabullada por Nueva Zelanda y se derrumba el sueño de la final del Mundial de Rugby

La Selección de Argentina se quedó a las puertas de la final del Mundial de Rugby, al caer apabullada con marcador de 44-6 ante los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda, en duelo disputado en el Stade de France de la ciudad de París.

Los Pumas de Argentina venían de derrotar a su similar de Gales en los cuartos de final del Mundial, que se está desarrollando en tierras francesas, razón por la que llegaban con ilusión a su tercera semifinal en la historia.

Los argentinos también vinieron de menos a más, muchos criticaron el formato y el camino de los Pumas, y hasta algunos mencionaron que no era un equipo digno de estar en semifinales de la cita mundialista debido al abultado marcador que los convierte en el primer equipo en recibir más de 30 puntos en estas instancias desde el 2007.

Los All Blacks de Nueva Zelanda vinieron de menos a más

La ilusión de Argentina estaba intacta antes del juego, debido a que enfrentaba a una Selección de Nueva Zelanda que había sido duramente criticada en los últimos meses y que además aparecía fuera de las quinielas de apuestas.

Los All Blacks debutaron con derrota ante los anfitriones franceses, además sumaban un total de 10 derrotas luego del Mundial de Japón 2019, sin embargo los oceánicos sacaron la casta y van por su cuarta Copa del Mundo.

Ahora, la Selección de Nueva Zelanda buscará levantar su cuarto trofeo como campeón del mundo y para ello esperará al ganador de la semifinal entre Inglaterra y Sudáfrica, por lo que hay expectativas de una gran final en Francia.

Argentina solo pudo ser espectador ante los All Blacks

Los argentinos hoy solo pudieron ser unos espectadores más de la gran demostración de los All Blacks, quienes certificaron su grandeza y demostraron que a la hora de jugar rugby no deben ser subestimados de la manera en que lo fueron.

Hay que destacar, que pese al resultado, los Pumas es el único seleccionado que da la cara por América Latina en esta disciplina y jugó su tercera semifinal en la historia.

Will Jordan de Nueva Zelanda en la semifinal del Mundial de Rugby contra Argentina. / Foto: David Rogers/Getty Images.

Por los All Blacks de Nueva Zelanda, brilló Will Jordan, logrando tres trys y dejando un importante récord en este departamento. Shannon Frizell y Aaron Smith también destacaron por los All Blacks, que se convirtieron en el primer equipo en pasar los 30 puntos en una semifinal desde la Copa del Mundo del 2007.

Sigue leyendo:

. Un deportista decide no asistir al funeral de su hijo para ayudar a su equipo a avanzar en el Mundial

. El SIUUUU de Cristiano Ronaldo llega al Mundial de Rugby, curiosamente en celebración de un jugador galés ante Portugal (Video)

. Jugador de la selección de rugby de Escocia cae por la escaleras del hotel de concentración y debe abandonar el Mundial por una conmoción cerebral