Jim Jordan pierde la tercera votación para presidente de la Cámara de Representantes

Jim Jordan, legislador por Ohio, volvió a quedarse lejos de obtener el respaldo que requería para convertirse en presidente del Senado después de que en la tercera votación 25 republicanos sufragaron en su contra, lo que le dio sólo 194 votos, muy por debajo de los 217 necesarios para concretar sus aspiraciones.

Lo controversial del asunto es que suman ya 18 los días sin que exista un líder en el Senado, esto después de que fuera removido del cargo Kevin McCarthy, el 3 de octubre tras nueve meses de gestión, un hecho sin precedente.

A principios de esta semana, Jordan perdió dos votos claves en sus aspiraciones y después 22 republicanos se opusieron a su nombramiento en la segunda votación.

Ahora, aunque enfrenta una creciente presión al interior de propio partido para que renuncie, él político de 59 años intentará que durante el fin de semana sus detractores lo respalden.

“Necesitamos ponernos a trabajar para el pueblo estadounidense. Necesitamos hacer lo que les dijimos que íbamos a hacer cuando nos eligieron y nos pusieron en el cargo y, francamente, no podemos hacer eso si la Cámara no de la pluma. No podemos abrir la Cámara hasta que tengamos un presidente”, declaró después de que conocer los resultados de la votación.

Noticia en desarrollo…

