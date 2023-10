Laphonza Butler, primera miembro LGBTQ en el Senado, descarta postularse para un mandato completo

Prácticamente dos semanas después de ser anunciada como remplazo en el Senado de la fallecida Dianne Feinstein, Laphonza Butler dio a conocer que descarta cualquier posibilidad de presentar una candidatura para conseguir un mandato completo el próximo año.

A principios de este mes, la política de 44 años prestó juramento e hizo historia como la primera miembro LGBTQ en el ingresar al Congreso representando a California.

De hecho, Gavin Newsom, gobernador de California, fue quien la nombró para cubrir el puesto vacante hasta expirar el periodo para el que fue elegida Dianne Feinstein.

Aunque existía la posibilidad de que la afroamericana de 44 años se postulara para permanecer como senadora de manera permanente, algo hizo que Laphonza Romanique Butler cambiara de opinión, al menos así lo expresó en un comunicado.

“He pasado los últimos 16 días buscando claridad: qué tipo de vida quiero tener, qué tipo de servicio quiero ofrecer y qué tipo de voz quiero presentar.

Después de considerar esas cuestiones, he decidido no presentarme al Senado en las próximas elecciones. Saber que puedes ganar una campaña no siempre significa que debas realizarla”, indicó.

Laphonza Butler les deja el camino libre al menos a otros tres demócratas interesados en el escaño. (MANDEL NGAN/AFP vía Getty Images)

Asimismo, la demócrata se disculpó con los ciudadanos californianos a quienes les aclaró tratará de representar lo mejor posibles hasta que expire la labor para la cual fue designada.

“Puede que no sea la decisión que la gente esperaba, pero es la correcta para mí. Los votantes de California quieren líderes que piensen en ellos y en los temas que más les importan. Ahora cuento con 383 días para servir al pueblo de California con cada gramo de energía y esfuerzo que tengo“, subrayó.

Con la declinación anticipada de Butler, el camino de llegar al Congreso queda despejado para al menos otros tres demócratas importantes compiten por el puesto, los representantes Adam Schiff, Katie Porter y Barbara Lee.

Cabe señalar que antes del nombramiento de Laphonza Butler, había cobrado enorme fuerza la posibilidad de que Barbara Lee fuera quien asumiera el escaño vacante, pues así lo había manifestado el gobernador de California incluso meses antes de que Dianne Feinstein muriera, pero al final algo hizo cambiar de opinión al mandatario.

