No te quedes callado, denuncia los delitos de odio

¿Ha sido víctima de un delito de odio o conoce alguna víctima? No se quede callado y denuncie el incidente a través en la línea directa de LA vs. Hate.

Hace pocos meses el fiscal general de California, Rob Bonta, anunció que los delitos de odio subieron un 20% en el 2022 en comparación con el año anterior.

Durante una conferencia de prensa Bonta urgió a las víctimas y posibles víctimas de delitos de odio a denunciarlos a las autoridades o a una fuente confiable.

Comuníquese con organizaciones comunitarias en su área que se ocupan de crímenes de odio; ellas también pueden brindar apoyo, orientación y dirección”, dijo Bonta, “A lo que no sabemos, no podemos responder”.

Uno de los servicios más importantes de Stop the Hate es la línea directa de California vs. Hate.

California vs Hate es un sistema de denuncia de incidentes de odio y delitos de odio que no es de emergencia para apoyar a las personas y comunidades víctimas de esto tipo de acciones.

Cualquier víctima o testigo de un incidente o delito de odio en California puede denunciarlo y recibir apoyo en cualquier momento en CAvsHate.org.

También puede llamar gratis a la línea directa en el (833) 866-4283 de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. Después de ese horario puede dejar un mensaje de voz o llamar al 211 para denunciar el odio y buscar apoyo.

Actualmente puede enviar informes en línea en 15 idiomas y al llamar a la línea directa, puede obtener acceso y apoyo en más de 200 idiomas.

Después de hacer un reporte, un coordinador de atención se comunicará para garantizar que pueda acceder a recursos como servicios legales, financieros, de salud mental y de mediación.

Todos los informes son confidenciales y pueden realizarse de forma anónima. Ya sea que informe de forma anónima o no, su identidad no se divulgará sin su consentimiento a menos que lo exija la ley.

Además, no es necesario que revele su estado migratorio cuando presente su informe.

¿Delito o incidente de odio?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un delito de odio es definido a nivel federal como un delito motivado por prejuicios contra la raza, color, religión, origen nacional, orientación sexual, género, identidad de género o discapacidad.

Un incidente de odio es definido como actos de prejuicio que no involucren violencia, amenazas o daños a la propiedad.

La diferencia entre los dos es que el “delito” suele ser violento e incluir agresión, asesinato, incendio provocado, vandalismo o amenazas de cometer dichos delitos.

De acuerdo con las estadísticas del departamento de justicia en California, el 10.7% de los delitos de odio en el estado en el 2022 fueron contra latinos, que representan el tercer grupo más afectado por crímenes de odio en términos de porcentaje con la comunidad negra siendo el primero con 30% y la comunidad gay el segundo con 12.6%.

En el 2021, la Legislatura del Estado de California aprobó un presupuesto de $165.5 millones para asiáticos e isleños del Pacífico (API) para abordar el aumento del odio contra los californianos asiáticos e isleños del Pacífico.

Aunque el financiamiento proviene del Presupuesto de Equidad de API, el financiamiento no se limitó a la Comunidad API, y cualquier organización que brinde servicios y programas contra el odio en California era elegible para solicitar financiamiento.

Algunas de las organizaciones que reciben ayuda financiera del programa son la Fundación Paso Adelante, Servicios Legales Vecinales del Condado de Los Ángeles, Alianza Latina por Igualdad y el Centro de inmigrantes filipinos.

De acuerdo al sitio web de California vs. Hate, una de las metas del servicio es mejorar los datos sobre incidentes de odio y denuncias de delitos para mejorar la prevención y la respuesta.

Históricamente, los datos sobre delitos de odio generalmente no se han reportado y el Departamento de Justicia de California reconoce que los datos presentados en sus informes pueden no reflejar adecuadamente el número real de delitos de odio que han ocurrido en el estado.

Esta publicación cuenta con el apoyo de fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California en asociación con el Departamento de Servicios Sociales de California y la Comisión de Asuntos Americanos de Asia y las Islas del Pacífico de California como parte del programa Stop Hate. Para denunciar un incidente de odio o un crimen de odio y obtener apoyo, visite https://www.cavshate.org/.