Cristiano Ronaldo hace un golazo de tiro libre y comanda la remontada del Al Nassr

Cristiano Ronaldo convirtió un golazo de tiro libre este sábado para darle la victoria al Al Nassr 2-1 ante el Damac en la Super Liga de Arabia Saudita.

El portugués comandó la remontada del equipo Al Nassr que comenzó perdiendo con un gol en el primer tiempo de Georges-Kevin N´Koudou. Damac está en la posición 10 de la tabla de la primera división árabe.

En el segundo tiempo, el Al Nassr comandó la remontada con un gol del portugués Anderson Talisca al minuto 52.

La jugada fue también a través de un tiro libre. El perfil era para Cristiano Ronaldo, pero el zurdo Talisca aprovechó darle el efecto y se coló por la derecha de la barrera para igualar el partido.

Tan solo cuatro minutos después llegó otro tiro libre para el Al Nassr y esta vez era el perfil idóneo para Cristiano Ronaldo.

CR7 se perfiló y le pegó de manera perfecta al balón que se metió a la escuadra y dejó el portero solo para observar como el Al Nassr consumó la remontada y sigue soñando con llegar al liderato de la Super Liga de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ese es el tuit.pic.twitter.com/a7K3zqJJoA — VarskySports (@VarskySports) October 21, 2023

Con esta victoria, el Al Nassr sube a la tercera posición de la tabla con 22 unidades tras 10 fechas. El equipo de CR7 está a un punto del Al Taawon en el segundo lugar.

En primera posición se mantiene el Al Hilal de Neymar Jr. con 26 unidades y que ganó este viernes con marcador de 1-0 y el gol de Mitrovic, quien asumió el liderato tras la grave lesión de Neymar.

CR7 como líder goleador en 2023

Con este gol, Cristiano Ronaldo es el líder goleador del año con 41 tantos en 2023. El portugués viene de 2 goles ante Eslovaquia que confirmó su buen momento de cara a la portería.

“Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente”, declaró Cristiano a la prensa tras el partido de Portugal.

