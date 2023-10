EE.UU. insta a mantener abierto cruce entre Egipto y Gaza

Para estar informado:

Cumbre por la paz acaba sin comunicado conjunto, pero pide ayuda para Gaza

Israel anuncia que intensificará bombardeos sobre Gaza

anuncia que intensificará bombardeos sobre Gaza Policía berlinesa prohíbe manifestaciones propalestinas

Alemania celebra que ayuda humanitaria haya entrado a Gaza.

Israel dice haber matado a “terroristas” en ataque contra mezquita

El Ejército israelí dijo el domingo que mató -en un ataque aéreo contra una mezquita en la ciudad cisjordana de Yenín- a “agentes terroristas” de los grupos Hamás y Yihad Islámica que planeaban atentados.

El ataque golpeó a la mezquita Al Ansar que, según el Ejército, era “utilizada por terroristas como centro de mando para planificar ataques y como base para su ejecución”.

Agencias de la ONU advierten que situación en Gaza es “catastrófica

La situación humanitaria en la Franja de Gaza es “catastrófica”, advirtieron este sábado cinco agencias de la ONU, donde los hospitales están saturados y los niños mueren “a un ritmo alarmante”. La Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas recuerdan en un comunicado que la situación humanitaria en Gaza ya era “desesperada” antes del conflicto desencadenado por los ataques del 7 de octubre del grupo terrorista Hamás en Israel.

“Ahora es catastrófica”, dijeron las agencias, pidiendo a la comunidad internacional que “haga más” para ayudar. “El tiempo se agota antes de que las tasas de mortalidad se disparen debido a la aparición de enfermedades y la falta de capacidad en la atención médica”, advierten. La Franja de Gaza, un territorio pobre y estrecho de 362 km2, está sometido a un bloqueo israelí por tierra, aire y mar desde que Hamás tomó el poder allí en 2007, y desde el 9 de octubre se encuentra en un estado de “asedio completo” por parte de Israel, que ha cortado el suministro de agua, electricidad y alimentos.

Según las cinco agencias de la ONU, “los niños están muriendo a un ritmo alarmante, privados de su derecho a la protección, la alimentación, el agua y la atención médica”. “Los hospitales están desbordados de heridos. A los civiles les resulta cada vez más difícil acceder a alimentos esenciales”, añaden. “Pedimos un alto el fuego humanitario, unido a un acceso inmediato y sin restricciones a Gaza para permitir que los actores humanitarios lleguen a los civiles necesitados”, concluyó el comunicado conjunto.

Cumbre por la paz acaba sin comunicado conjunto, pero pide ayuda para Gaza

Dirigentes árabes y occidentales, reunidos en una “cumbre por la paz” en El Cairo (Egipto), reclamaron este sábado un “alto el fuego” entre Israel y el grupo terrorista Hamás, la “entrega masiva de ayuda” a la Franja de Gaza y una “solución” definitiva al conflicto palestino-israelí que dura ya 75 años. Pero la cita terminó sin un comunicado conjunto por falta de un acuerdo entre países árabes y occidentales, según diplomáticos árabes, en un momento que el secretario general de la ONU, António Guterres, afirma que la Franja de Gaza sufre una “catástrofe humanitaria”.

Las negociaciones tropezaron en dos puntos: los países árabes se negaron a suscribir la “condena clara de Hamás” y el “llamado a la liberación de los rehenes” que pidieron los occidentales, mientras que los europeos rechazaron responsabilizar a Israel de la muerte de civiles y a exigir un alto el fuego. Así, la cumbre concluyó con un comunicado de la presidencia egipcia en el que critica “una comunidad internacional que puso de manifiesto en las últimas décadas su incapacidad para encontrar una solución justa y duradera a la cuestión palestina”.

Al inicio del encuentro, Guterres urgió a actuar para “poner fin a la pesadilla”. El rey de Jordania, por su parte, reclamó un “alto el fuego inmediato”, y criticó el “silencio global”, añadiendo que “es un mensaje muy peligroso” el de que “las vidas palestinas valen menos que las israelíes”.

Israel anuncia que intensificará bombardeos sobre Gaza

El ejército israelí anunció este sábado que quiere “intensificar” sus bombardeos sobre Gaza, en preparación para la próxima fase de su ofensiva en el territorio palestino controlado por Hamás, grupo considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. “A partir de hoy intensificaremos los bombardeos”, informó el general Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí.

Consultado sobre posibles operaciones terrestres en Gaza, Hagari dijo a los medios que las autoridades militares desean primero crear las condiciones óptimas para una acción de ese tipo. “Queremos minimizar los riesgos para nuestras fuerzas en las próximas etapas de la guerra”, apuntó. Israel bombardea Gaza luego de que milicianos de Hamás atacaran territorio israelí el pasado 7 de octubre, donde causaron varios cientos de muertes.

Decenas de miles de personas piden en Londres el “fin de la guerra en Gaza”

Casi 100.000 personas se manifestaron este sábado en Londres para reclamar “el fin de la guerra en Gaza” y apoyar a los palestinos, dos semanas después de que estallaran choques armados entre el Ejército de Israel y milicianos de Hamás, agrupación considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. El conflicto estalló después del brutal ataque del grupo palestino en territorio israelí que dejó más de 1.400 muertos, la mayoría civiles, según las autoridades israelíes.

Miles de manifestantes, con pancartas y banderas palestinas, desfilaron por el barrio de Marble Arch, en el centro de la capital británica, y marcharon hasta las inmediaciones de Downing Street, residencia del primer ministro británico, Rishi Sunak, al grito de “Liberen Palestina”. Un millar de agentes fueron desplegados con motivo de la marcha.

Antes del evento, la Policía emitió un comunicado en el que alertó de que “si bien respaldar la causa palestina o criticar a Israel no es, en sí mismo, ilegal, cualquier apoyo a organizaciones proscritas como Hamás o Hezbolá es ilegal”.

Policía alemana prohíbe manifestaciones propalestinas en Berlín

La policía berlinesa prohibió este sábado una manifestación propalestina prevista para el domingo en el centro de Berlín al considerar que existe peligro de que se registren proclamas antisemitas y de incitación al odio, glorificación de la violencia y actos violentos.

“Tras evaluar todas las circunstancias y conclusiones y sopesar todos los intereses, en particular el derecho fundamental a la libertad de reunión, la policía de Berlín prohíbe” la manifestación prevista para mañana entre las 14.00 y las 18.00 horas en la plaza Potsdamer Platz y la celebración de “cualquier otro evento en sustitución” en Berlín hasta el 30 de octubre, señala un comunicado.

La policía de Berlín mantiene así su estrategia de prohibir manifestaciones propalestinas, después de que también comunicara la prohibición de dos protestas previstas para esta jornada en el centro de la ciudad. En Düsseldorf, en tanto, unas 5.500 personas se reunieron en las calles para protestar contra los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza. No hubo ningún acto de violencia en esta manifestación, fuertemente custodiada por la Policía.

EE.UU. insta a las partes a mantener abierto el cruce de Rafah

El Gobierno de Estados Unidos celebró este sábado la llegada de camiones de ayuda humanitaria procedentes de Egipto a la Franja de Gaza, e instó a todas las partes del conflicto a mantener abierto el paso fronterizo de Rafah “para permitir la entrega continua de la ayuda que es imprescindible”, de acuerdo con el secretario de Estado, Antony Blinken.

“Hemos sido claros: Hamás no debe interferir con el suministro de esta asistencia que salva vidas”, dijo Blinken. “Los civiles palestinos no son responsables del horrendo terrorismo de Hamás y no se les debe hacer sufrir por sus actos depravados”, agregó.

Blinken aseguró que la entrega de ayuda humanitaria a la zona se logró gracias al trabajo “diplomático” de EE.UU. en la región y a un “entendimiento” entre el presidente Joe Biden, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Fiscalía suiza investiga posible financiación de Hamás desde territorio helvético

La Fiscalía de Suiza abrió una investigación por sospechas de envíos de fondos al grupo terrorista Hamás, que ostenta el poder en la franja palestina de Gaza. Según confirmó a la radio televisión suiza SRF el fiscal general Stefan Plättler, la investigación penal se abrió hace unas semanas, antes incluso de los ataques del 7 de octubre pasado contra Israel.

Recientemente, el Consejo Federal (Gobierno) se ha pronunciado a favor de incluir a Hamás en la lista de organizaciones consideradas terroristas por Suiza, aunque esta posibilidad aún está siendo evaluada. Según indica la agencia suiza ATS, el hecho de que Hamás controle de forma legal un territorio como la Franja de Gaza y que ejerza actividades para la población civil dificulta la consideración del grupo islamista como terrorista, lo que lo equipararía a otros como Al Qaeda o el Estado Islámico. Sin embargo, el gobierno suizo comentó que era de la “opinión de que Hamás debía ser clasificado como una organización terrorista”.

Alemania sostiene que “la seguridad del Estado de Israel no es negociable”

La ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, le aseguró este sábado a Israel su plena solidaridad en la lucha contra el grupo terrorista Hamás, pero al mismo tiempo llamó a la comunidad internacional que proporcione más apoyo a la población en la Franja de Gaza.

“Para Alemania, la seguridad del Estado de Israel no es negociable”, afirmó en la Cumbre de la Paz, que se celebra en El Cairo, la capital egipcia. “Lo que también está claro es que los perpetradores de este terrorismo no hablan en nombre del pueblo palestino, sino solo por sí mismos, hablan el lenguaje del terrorismo”, manifestó.

“Hago un llamado a todos para que distingan en todo momento entre terroristas y población civil”, agregó. “Este plan terrorista no debe llevarse a cabo”, afirmó.

Guterres pide acabar con la “pesadilla” del conflicto entre Israel y Hamás

“Llegó el momento de actuar para poner fin a esta pesadilla”, urgió este sábado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la Cumbre de la Paz, que se lleva a cabo en Egipto, y pidió un “alto al fuego humanitario”.

“Los habitantes de la Franja de Gaza necesitan mucho más, es necesaria una entrega masiva de ayuda”, agregó, después de que 20 camiones con ayuda humanitaria entraran a Gaza desde Egipto este sábado.

Egipto insta a establecer “hoja de ruta para acabar con la tragedia humanitaria” en Gaza

El presidente egipcio Abdulfatah Al Sisi instó este sábado a fijar un programa para que la ayuda a Gaza siga fluyendo a través del paso de Rafah, que fue recientemente abierto, y se termine la “tragedia humanitaria” en el enclave palestino.

En el discurso de inauguración de la Cumbre de la Paz, en el este de El Cairo, en la que participan líderes y ministros de todo el mundo, el mandatario señaló que los asistentes se reúnen para “llegar a una hoja de ruta para acabar con la tragedia humanitaria actual y revivir el proceso de paz”.

ONU confía en que más ayuda llegará a Gaza

El coordinador de la ONU para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, celebró este sábado la apertura del paso de Rafah, entre Egipto y Gaza, para el ingreso de 20 camiones con ayuda humanitaria. “Estoy seguro de que esta entrega será el comienzo de un esfuerzo sostenible para proporcionar suministros esenciales al pueblo de Gaza, incluidos alimentos, agua, medicinas y combustible, de manera segura, confiable, incondicional y sin obstáculos”, dijo en El Cairo.

Cuatro camiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también se dirigían a Gaza, detalló esta agencia de la ONU. Transportan medicinas y suministros para los heridos y enfermos crónicos.

Unión Europea: entrada de ayuda a Gaza es un “primer paso importante que aliviará el sufrimiento de personas inocentes”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró este sábado que la apertura del paso fronterizo de Rafah para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza es un “primer paso importante que aliviará el sufrimiento de personas inocentes”.

“Le doy la bienvenida a la apertura del paso fronterizo de Rafah hacia Gaza para la ayuda humanitaria”, señaló la funcionaria en la red social X (antes Twitter). “Mis agradecimientos son para todos los involucrados que lo hicieron posible”, dijo.

Alemania celebra que ayuda humanitaria haya entrado a Gaza

El canciller alemán Olaf Scholz elogió este sábado la llegada de camiones que transportan ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. “Es una buena e importante noticia que la primera ayuda humanitaria esté siendo enviada ahora al pueblo de Gaza”, el cual “necesita agua, alimentos y medicinas”, manifestó en la red social X (antes Twitter).

“El gobierno alemán continúa trabajando a través de todos los canales para aliviar el sufrimiento en este conflicto”, agregó.

Reino Unido pide que ingreso de ayuda a Gaza no sea un evento “aislado”

El ministro británico de Relaciones Exteriores, James Cleverly, afirmó este sábado que la apertura del paso de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza para permitir el paso de ayuda humanitaria “es un salvavidas para quienes sufren”, expresó en su cuenta en la red social X (antes conocida como Twitter).

Sin embargo, sostuvo que esto “no puede ser algo aislado” y destacó que su gobierno “continúa presionando por el acceso humanitario a Gaza”. El diplomático prevé participar en la cumbre internacional organizada por Egipto para abordar el conflicto entre Israel y el grupo terrorista islamista Hamás.