Salvadoreños en el exterior votarán por primera vez vía electrónica para elegir presidente

Los salvadoreños que viven en el exterior podrán votar por primera vez de manera electrónica en las elecciones presidenciales de El Salvador que se celebrarán el 4 de febrero de 2024.

Solo que tienen que apurarse a sacar su documento único de identidad (DIU) en su consulado más cercano, ya que únicamente aquellos salvadoreños que posean ese documento podrán votar.

“La fecha límite para solicitar el DIU es el 5 de noviembre”, dice Salvador Pascasio, exfuncionario del Consulado de El Salvador en Los Ángeles e impulsor del voto salvadoreño desde el exterior.

Precisa que los salvadoreños pueden acudir de lunes a domingo de 7 am a 10 pm a solicitar su DIU, desde hoy hasta el 5 de noviembre.

“El mismo día que solicitan el DIU, se los entregan en Los Ángeles, ya que es uno de los ocho consulados en el país que tienen el equipo para entregarlo el mismo día”, precisa.

El Salvador cuenta con 28 consulados en Estados Unidos, 8 de ellos posee el equipo para procesar el mismo día el DIU, entre ellos está Los Ángeles.

“Las personas que soliciten su DIU en un consulado que no lo entrega el mismo día, deben esperar de tres a seis días a que les llegue por correo a su casa”.

Recuerda que los requisitos para solicitar el DIU por primera vez son la partida de nacimiento y pagar $35; y quienes van a renovar su DIU, actualizar su dirección o quieren un nuevo documento porque lo perdieron, solo tienen que pagar $35, pues su información ya está en el sistema.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador busca su reelección. (Getty Images) Crédito: Alex Peña | Getty Images

Pascasio dice que una vez con el DIU en su poder, podrán votar del 4 de enero al 4 de febrero a través de la modalidad electrónica sin necesidad de registrarse en listas ni empadronarse.

“Esta es la primera vez que podremos votar electrónicamente pero ya en 2019, votamos desde el exterior de manera postal. En esa elección no votaron más de 5,000 personas”, dice Pascasio, quien actualmente trabaja en la Cámara Hispana de Comercio de Los Ángeles.

Agrega que aquellos salvadoreños cuyo DIU tenga dirección de El Salvador, tendrá la oportunidad de votar, mediante la modalidad del voto presencial el día de la elección, el 4 de febrero de 2023, en el consulado más cercano, o en un sitio designado por las autoridades electorales.

Señala que es muy importante que los salvadoreños, casi un millón en California, sepan que pueden participar en la elección presidencial y tramiten su DIU; y recuerda que en el país hay casi dos millones de salvadoreños aptos para votar.

“Solo deben tener su DIU”.

Pascasio observa que la elección de febrero será histórica porque por primera vez en la historia de El Salvador, un presidente buscará la reelección. De reelegirse, Nayib Bukele gobernaría por un periodo de cinco años más.Fue electo por primera vez en 2019.

Los otros contendientes son: por el partido de la derecha, ARENA, Joel Sánchez e Hilcia Bonilla; por el izquierdista FMLN, Manuel Flores y Werner Marroquín; por el partido Nuestro Tiempo, Luis Parada y Celia Medrano; y por Fuerza Solidaria, Javier Vásquez y Rafael Montalvo.

Sin embargo, una encuesta reciente de la Universidad Francisco Gavidia, le dan a Bukele, y al vicepresidente Félix Ulloa, una intención del voto del 68.4% contra apenas el 4.3% de ARENA y 2.8% para el FMLN; Nuestro Tiempo apenas tiene una intención del voto de 2% y Fuerza Solidaria el 1.5%.

Pascasio dice que el presidente Bukele tiene que renunciar al cargo en diciembre, tres meses antes de la elección para poder lanzarse en campaña, y que sea una contienda equitativa para todos los aspirantes.

Hace como un mes, José Ortiz fue al Consulado de El Salvador en Los Ángeles para actualizar su DIU con su dirección local y poder votar por Internet para las elecciones presidenciales de febrero.

“No tardé ni media hora en salir con mi DUI”, dice José, quien lleva alrededor de 40 años de vivir en Los Ángeles, y esta es la primera vez que ejercerá su voto desde el exterior. “No lo pude hacer en 2019 porque el sistema era más difícil”, dice.

Y reconoce que está muy feliz de poder votar por primera vez en unos comicios de su país natal.

“Animado es poco. Yo creo que la mayoría de los salvadoreños estamos muy contentos de ejercer nuestro voto porque se está reescribiendo la historia de El Salvador, y no me quiero quedar atrás. El voto es un arma muy poderosa“.

Añade que al menos viaja dos veces al año a El Salvador y ha visto la transformación que ha sufrido el país en materia de seguridad y modernización.

“Es otro país y queremos asegurarnos que el cambio siga”.

Al preguntarle por quién va a votar, respondió que no podía decirnos porque el voto es secreto.

Francisco Rivera, quien vive desde hace 42 años en Los Ángeles, dice que nunca ha votado en las elecciones de El Salvador desde el exterior, aunque en los comicios de 2019 tuvo la oportunidad de viajar a su país de origen y ser observador electoral.

“La razón por la que no he podido votar es porque no tengo mi partida de nacimiento para sacar mi DIU. Se quemó en un incendio que hubo en el edificio de mi pueblo, pero voy a darme una vuelta al consulado para ver que otro documento puedo presentar para obtener el documento y poder votar”, dice Francisco.

Para mayor información sobre el proceso electoral de El Salvador, visita la página web del Tribunal Supremo Electoral.