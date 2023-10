Mujer regresó de vacaciones y encontró su casa demolida en Atlanta

Una propietaria de una vivienda aseguró que una empresa demolió por error su casa en el suroeste de Atlanta.

Susan Hodgson dijo en una entrevista el sábado con The Associated Press que encontró un montón de escombros en el lugar de lo que solía ser su propiedad familiar durante mucho tiempo cuando regresó de vacaciones el mes pasado.

“Estoy furiosa”, dijo Hodgson. “Me sigo despertando pensando: ‘¿Es todo esto una broma o algo así?’ Estoy simplemente en shock”.

Dijo que un vecino la llamó mientras estaba fuera y le preguntó si habían contratado a alguien para derribar la casa vacía.

“Dije ‘no’ y ella dijo: ‘Bueno, hay alguien por aquí que acaba de demoler toda la casa y derribarla toda’”, recordó Hodgson.

Cuando el vecino los confrontó, dijo Hodgson, los trabajadores se pusieron desagradables.

“Él le dijo que se callara y se ocupara de sus propios asuntos”, dijo Hodgson.

Envió a un miembro de la familia para ver qué estaba pasando y una persona a cargo le pidió ver un permiso. Tras revisar el documento, Hodgson dijo que admitió que estaba en la dirección equivocada.

“Ha estado tapiado durante unos 15 años, y lo mantenemos tapiado, cubierto, cortado el césped y el patio está limpio”, dijo. “Los impuestos están pagados y todo está en orden”.

Hodgson dijo que presentó un informe a la policía y habló con abogados, pero que hasta ahora permanecen en el limbo.

“Todavía estamos en este proceso de determinar qué hacer”, dijo. “Seguimos presionando en diferentes direcciones para ver si algo va a suceder”.

Hasta el día de hoy, la empresa responsable con sede en Atlanta, You Call It We Haul It, aún no se ha puesto en contacto con ella.

“¿Cómo es que la gente va y derriba la propiedad de alguien y luego se marcha?. ¿Cómo pueden pensar que eso está bien? Sólo desearía que viniera a solucionar el problema que causó”, dijo Hodgson.

“Es difícil creer que alguien piense que tiene derecho a venir, romper algo y alejarse de ello y no regresar y decir ‘lo siento’. ¿Qué necesito hacer para solucionar este problema? Fue un accidente.’ No me dieron nada”, agregó.

En un comunicado enviado a WAGA-TV, la compañía dijo que está investigando y trabajando para resolver el percance.

