¿Por qué Lewis Hamilton quiere que la FIA le ponga un freno a Max Verstappen?

Carrera tras carrera y temporada tras temporada, Max Verstappen no deja de demostrar el férreo dominio que tiene en la Fórmula 1 en los tres últimos años. Esta situación no le termina de gustar al británico Lewis Hamilton, quien considera que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) debería tomar cartas en el asunto.

Durante la realización del Gran Premio de Estados Unidos, en Texas, el siete veces campeón de la F1 lanzó su polémica opinión con respecto a la dictadura que tiene el neerlandés de la escudería Red Bull, quien se proclamó tricampeón hace un par de semanas en Qatar, cuando todavía restaban cinco carreras en el calendario.

De hecho, para el piloto de Mercedes la FIA tendría que ponerle un freno a Max Verstappen con el objetivo de que haya más competitividad en la Fórmula 1 y romper de esta manera con el dominio prácticamente absoluto impuesto por “Mad Max”, quien en este 2023 ha ganado 14 de las 18 carreras disputadas sin contar la del domingo en Austin.

Desde la temporada 2021 todos los pilotos de la Fórmula 1 han tenido que seguir la estela de Max Verstappen. (Ryan Pierse/Getty Images)

“Creo que dentro de nuestro deporte tenemos que seguir trabajando para asegurarnos que podamos tener carreras mucho más reñidas, porque creo que hemos visto que el compromiso social ha disminuido enormemente este año”, aseguró Hamilton relacionando el dominio de Max Verstappen con el interés que despierta la F1 en la afición.

La muestra más reciente de la distancia que hay en la actualidad entre la estrella de Red Bull y el resto de los pilotos de la Fórmula 1 se dio este sábado en el Sprint del GP de Estados Unidos, en donde el neerlandés fue el más rápido de la prueba y le siguió Lewis Hamilton nada más y nada menos que a casi 10 segundos.

A la espera de lo que ocurra en el Gran Premio de Estados Unidos, este resultado le sirvió a Hamilton para recortar un poco la diferencia con respecto al segundo clasificado entre los pilotos, Sergio “Checo” Pérez, compañero de Verstappen en Red Bull (228 puntos del mexicano contra 201 del británico), siendo el subcampeonato a lo único que pueden optar esta temporada.

Lewis Hamilton ha sido campeón de la F1 en las temporadas 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020. (Mark Thompson/Getty Images)

La FIA le respondió a Lewis Hamilton

La Federación Internacional de Automovilismo no tardó mucho en contestar a las declaraciones hechas por la estrella británica de Mercedes, Lewis Hamilton, haciendo referencia a que el organismo debería interceder para disminuir el dominio que viene mostrando Max Verstappen dentro de la Fórmula 1 en los últimos años.

“Es un poco duro y no está bien castigar el éxito. Estoy abierto a sugerencias si los pilotos creen que hay una manera de ser justos, pero no simplemente castigar a Max y a su equipo. No hay forma de que la FIA castigue el éxito y el dominio de un piloto, algo que ocurrió dos veces en mi época”, aseguró Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA.

Las palabras del mandamás de la federación recuerdan el dominio que implantó Lewis Hamilton dentro de la F1 antes de la irrupción de Max Verstappen, en la que llegó a ganar sus siete campeonatos con rachas de títulos de hasta en cuatro temporadas consecutivas.

