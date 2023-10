Avilés Hurtado asegura que Julián Quiñones debe pelear para ser titular con la Selección de México

Hace unas semanas el delantero de las Águilas del América Julián Quiñones recibió su carta de naturalización que le permite ser convocado por la Selección de México. El atacante Avilés Hurtado dio su opinión sobre lo que pudiera pasar en el primer llamado del delantero del equipo azulcrema.

El jugador del equipo de los Bravos de Juárez afirmó en una entrevista para FOX Sports que el delantero de las Águilas se va a enfrentar a lo que viven todos los jugadores naturalizados cuando son llamados por primera vez, opiniones en contra, un sector de la afición que no lo quiera ver jugar y la prensa que se niegue a verlo como parte del seleccionado.

Avilés Hurtado comentó sentirse contento por la naturalización de Julián Quiñones y una posible futura convocatoria con el Tri

“Si bien hay gente que no está de acuerdo, hay quienes sí lo apoyan. Lo importante es que se sienta respaldado por las personas que quieren que él esté y que lo haga de la mejor manera. Tampoco es que vaya a llegar a la selección mexicana y se va a ganar un lugar de buenas a primeras, tendrá que pelear porque México tiene gente de muchísima calidad”, comentó el delantero.

Hay que recordar que la Selección de México en la delantera cuenta con jugadores como: Hirving “Chucky” Lozano, Uriel Antuna, Santiago Giménez y Raúl Jiménez, entre otros. Todos con características distintas y con mucho recorrido en la “Tri”.

En las temporadas que Hurtado vistió la camiseta de Monterrey se habló mucho de su posible convocatoria a al combinado de México por su proceso de naturalización, pero al final el delantero mexicano se declinó por su país natal.

“Desde niño mi sueño siempre fue estar en la Selección Colombiana, siento que no lo hice mal, lamentablemente se dio una vez y no volvió a pasar, pero no me arrepiento. Mi sueño era representar a mi país Colombia, de pronto los tiempos no me ayudaron, sacaron al técnico que estaba entonces y se cortó el proceso”, expresó el delantero de Bravos de Juárez.

Habrá que esperar el plan que tenga Jaime Lozano con Julián Quiñones, debido a que el delantero del Club América tiene una gran cantidad de cualidades que le puede ayudar al equipo verdiblanco en el próximo Mundial.

