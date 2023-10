Fernando ‘Nene’ Beltrán fue rechazado por el Club América cuando niño: “Me dijeron vete de aquí”

Actualmente Fernando ‘Nene’ Beltrán es un fijo de las Chivas de Guadalajara y pieza fundamental para el entrenador Veljko Paunovic, muy distante de su pasado cuando fue rechazado por las Águilas del América, rival histórico de su actual club.

Ha sido el propio jugador el que reveló la curiosa anécdota de cuando era un chico con las ansías de vivir del fútbol y que una institución en México creyera en sus capacidades y proyección.

En el podcast de otro futbolista como es Jesús ‘Canelo’ Ángulo, el Nene Beltrán confesó que cuando tenía 13 años un amigo de la familia le consiguió una prueba en la capital con el Club América que consistía en estar en la academia por seis meses y después los entrenadores le dirían si seguía o no.

“Me tienen así, entrenando. Yo le decía a mi abuelo, ‘no pues aquí como que no, ya vámonos’, y él me decía, ‘quédate aquí, vas a ver'”, contó.

Fernando ‘Nene’ Beltrán (i) es figura de Chivas de Guadalajara tras seis temporadas y media. Crédito: Imago7

El desprecio al talento de Beltrán era evidente y así se lo hacía saber a su familia, que en todo momento lo auparon para que continuara en Coapa buscando la oportunidad.

Pero finalmente, los entrenador del América ‘lo despidieron’, reveló el propio Nene Beltrán, que no ocultó lo mal que se sintió en su momento por las formas en que se lo comunicaron.

“Un día me corrieron. Me dijeron ‘no, ya vete de aquí, no eres jugador para este equipo’. Yo tendría como 13 años, salí bien agüitado”, indicó.

Posteriormente, Fernando Beltrán fue visto por ojeadores del Atlante que lo incorporaron a su academia, aunque pasó poco tiempo para que el CD Guadalajara se interesara en el joven futbolista y el resto es conocido por todos.

Desde que recibiera en 2016 la oportunidad de jugar con el primer equipo del Rebaño, para entonces dirigido por Matías Almeyda, ha hilado seis temporadas y media como jugador fundamental.

Poco más de una docena de encuentros para cumplir los 200 con Chivas, 11 goles y 10 asistencias forman parte de su estadística.

Sigue leyendo:

– Chivas de Guadalajara ya estaría preparando la llegada del estelar Carlos Acevedo, según reportes

– “Pudimos darle una patada”: Fernando Beltrán indicó las consecuencias que pudo haber generado el festejo de Henry Martín

– Alexis Vega podría ir a Tigres y darle un alivio a las Chivas de Guadalajara