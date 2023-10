Lanzaron flores a Cuauhtémoc Blanco: ex del Real Madrid se rindió al nivel que tenía el mexicano

A pesar que fue corta y hasta un poco efímera, el paso de la leyenda mexicana Cuauhtémoc Blanco tuvo una importante repercusión en La Liga española, como lo explicó el ex jugador del Real Madrid Jorge López Marco, conocido como ‘Tote’.

El ‘Cuauh’ estuvo por dos temporadas (2000-2001 / 2001-2002) en el Real Valladolid, donde marcó tres goles y no entregó ninguna asistencia en 23 partidos; mermado por las lesiones y otros temas extradeportivos, dejó algunos pincelazos de su clase y habilidad con el balón.

Sobre el paso del mexicano por España, Tote tan solo le lanzó flores por su rendimiento en el campo, además del trato personal que tenía con compañeros y rivales.

“Era un fenómeno como tipo y un fenómeno como jugador. No me extraña la fama que tiene en este país porque se lo merece”, explicó Tote sobre Cuauhtémoc Blanco en entrevista para el portal Mediotiempo.

También calificó la primera temporada del ex jugador mexicano como “muy bonito” por todas las amistades que hizo, inclusive de equipos rivales ya que Tote vestía de blanco para el Real Madrid.

“Al principio él estaba solo y yo también, éramos solteros (…) Cuando viene a Madrid me llama, tengo un cariño por él enorme, me parece ha sido un tipo espectacular, muy gracioso, muy personaje y un tipo con una calidad enorme”, detalló el español.

No solo habló de Cuauhtémoc Blanco, también de los mexicanos y el fútbol europeo

En la entrevista para Mediotiempo, Tote también compartió su análisis de por qué no hay tantos jugadores mexicanos en Europa y particularmente en España.

“Ha habido casos como Hugo, Rafa Márquez, Guardado, Lainez, que ha estado poquito en el Betis, pero el jugador mexicano, sudamericano en general tienen talento. Gente que juega en la calle, que hoy en Europa no se juega en la calle, hoy en Europa es muy difícil ver al chico jugar en la calle, que en Sudamérica se sigue haciendo. Así que es cuestión de tener paciencia, de formarlos y apostar por ellos”, comentó.

También aplaudió el nivel, talento y habilidades de Andrés Guardado, figura del Real Betis español.

“Guardado sabe jugar su rol, sabe que ya no es el mismo de antaño, por la edad, porque a todos nos llega, yo no lo conozco personalmente, pero tiene pinta de ser buen tipo, es querido en el vestuario, eso sí lo sé porque he tenido compañeros ahí. Es un tipo que no te da un problema, que ayuda a la gente joven y su accionar en el vestuario es importante”, puntualizó Tote.

Sigue leyendo:

– Cuauhtémoc Blanco cumple sueño de un fan en California que estaba dispuesto a pagar para conocerlo

– Cuauhtémoc Blanco le da un baño de realidad a Santiago Giménez

– Cuauhtémoc Blanco celebra la goleada del América a Chivas y lo ve campeón: “Está muy fuerte para la Liguilla”