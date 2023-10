Cuauhtémoc Blanco cumple sueño de un fan en California que estaba dispuesto a pagar para conocerlo

Alexis Domínguez es uno de los pocos fans de América que han logrado cumplir el sueño de que uno de sus ídolos visite su casa, se tome fotos con su familia y conviva con él durante unos momentos.

En una entrevista para ESPN, Domínguez, quien tiene su casa en Santa Ana, California relató la historia de cómo consiguió que Cuauhtémoc Blanco, exgoleador de las Águilas y ahora gobernador de Morelos, México, se trasladara hasta su casa en Estados Unidos para hacer este sueño realidad.

“Soy americanista desde la cuna; todos en mi familia lo son. El ‘Cuau’ es mi ídolo desde siempre. Tengo un tatuaje de él en un brazo. Ya una vez alguien me dijo que podría traerlo a mi casa pagando unos 20 mil dólares, pero nunca se dio”, quien en varios momentos pensó en que la historia era verdad y que algún día pagaría esa cantidad.

El seguidor de casi 50 años, quien forma parte de la barra oficial de América en Estados Unidos, que, al igual que la de México, es conocida como “La Monumental”, narró que todo empezó con la llamada de un amigo, quien le avisó que el “Temo” se encontraba en un mall de Costa Mesa y no dudó en salir corriendo para ir a conocerlo.

“Agarré mi trapo, como les decimos aquí, en donde yo traigo la imagen del ‘Cuau’, y mi hijo Alex y yo nos fuimos a verlo. Es que mandé hacer ese trapo porque soy de la Monumental, de la vieja guardia de la porra del América aquí en Santa Ana. Mi intención es que me lo firmara. Llegamos al mall; mi hijo se fue por la parte de abajo y yo por el segundo piso a ver si lo encontrábamos y hasta que dimos con él”, explicó.

Fue entonces cuando el seguidor lo invitó a su casa e incluso le ofreció dinero para que asistiera, a lo que el ídolo azulcrema respondió afirmativamente.

“Se portó buena gente, bien amable. Le pedimos unas fotos y me firmó el trapo y donde está su cara. Sinceramente le dije que cuánto me cobraba para que fuera a tomarme unas fotos con él a mi casa. Le comenté: ‘cóbrame lo que quieras; dime cuánto quieres y regálame 5 minutos por tomarme unas fotos contigo’ y respondió que sí, que luego de que comiera”, complementó.

Siguieron charlando y, para convencerlo, Alexis le mostró fotos de su hogar, que es auténticamente americanista, ya que está lleno de detalles alusivos a los azulcrema y, por supuesto, a su ídolo Cuauhtémoc Blanco.

“Le conté que mi casa salió en un documental del América. Decirle todo eso, mirar todas las fotos, fue lo que le impresionó. Le enseñé una foto en la que está él en un sillón que mandé hacer a Guadalajara con su fotografía”, acotó.

Quien mas que el único grande de MEXICO y del @ClubAmerica !! @cuauhtemocb10 presente en el nido águila en Santa Ana Ca !!! pic.twitter.com/Tem3sAd9ol — Alex (@Sti_Taz) September 27, 2023

Acto seguido, el exfutbolista le dejó el número telefónico del amigo con el que se encontraba en California, luego se pusieron de acuerdo y la visita ocurrió ese mismo día por la noche, era domingo.

“Llegó a la casa y la mera verdad nos quedamos sorprendidos, pues no es fácil llevar a alguien así como él”, expresó.

Luego, después de una sesión de fotos con la familia, platicar un poco y hacer un recorrido por el lugar, El “Divo de Tepito” le confesó a Alexis la razón por la que había acudido a su hogar, lo cual él pensó que había sido por dinero, por lo que estaba dispuesto a darle la cantidad todo lo que tenía en la cartera en ese momento.

“Me dijo: ‘¿Sabes por qué vine a tu casa? Porque me dijiste cuánto te cobraba yo por venir. No vine por dinero; yo no cobro nada. Vine por hacer tu sueño realidad’. La verdad es que en mi cartera ya tenía como 3 mil dólares para dárselos. En 20, 25 minutos me hizo pasar momentos muy felices en mi casa”, confesó Domínguez.

Finalmente, el aficionado nacido en San Andrés Nicolás Bravo, Estado de México, que tiene 25 años radicando en Estados Unidos, describió cómo es el hogar que impresionó a Blanco.

“Soñaba con tener mi casa con banderas del América, con el escudo. Me ha costado mucho dinero tenerla como quiero. La casa debe tener banderas todo el año, pues con el aire, con el calor y la lluvia se rompen y tengo que poner nuevas; casi todas las pido a México. Afuera, en una pared tengo pintada la playera de los 80, de la época de Kalusha, de Biyik. En el otro costado hay dibujos del América, la puerta del garaje, y enfrente tengo un águila de metal que mandé hacer. Traigo en un brazo tatuado el escudo del equipo. Por eso el ‘Cuau’ dijo que nunca había conocido a alguien tan americanista como yo”, concluyó.

Un saludo y reconocimiento para todos los americanistas y mexicanos que viven en Estados Unidos. pic.twitter.com/nRoVbAQikt — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) September 26, 2023

