Sofia Coppola revela que le propusieron dirigir una película de la saga de “Twilight”

La directora Sofia Coppola ha obtenido excelentes críticas por películas como “Somewhere” y “Lost in translation”, pero ahora reveló que en 2010 le propusieron trabajar en la última película de la saga de “Twilight”, protagonizada por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner.

En una reciente entrevista con Rolling Stone, Coppola, de 52 años, habló al respecto, indicando que cierta parte del argumento y un personaje no fueron de su agrado: “Tuvimos una reunión (con los productores) y nunca se llegó a ninguna parte. Pensé que todo el asunto de la “impresión” del hombre lobo en una persona era raro. Y el bebé que aparecía. ¡Demasiado raro! Pero parte de las primeras películas “Twilight” podrían hacerse de una forma interesante. En aquel entonces pensé que sería divertido hacer un romance entre adolescentes vampiros, pero la última película en su argumento llegaba demasiado lejos”.

Sofia promociona actualmente su película “Priscilla” (que se estrenará en Estados Unidos el 27 de octubre), pero no descarta dirigir algún filme de acción y con mucho presupuesto: “Creo que sería divertido hacer ciencia ficción, y también horror gótico, quiero decir, no con mucha sangre, aunque no tengo una idea en específico”.

Sigue leyendo: