Trabajadores de la salud enfrentan crisis de salud mental en EE.UU.: CDC

Investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. lanzan una alarma con respecto a la salud mental de los trabajadores de la salud a nivel nacional. Un nuevo informe de la agencia, que utiliza datos de encuestas recopilados entre 2018 y 2022, presenta una imagen alarmante. Casi la mitad de los trabajadores de la salud informaron sentirse agotados en 2022, un aumento significativo en comparación con menos de un tercio hace cuatro años. Además, los informes de acoso laboral entre los trabajadores de la salud se duplicaron en el mismo período.

Estos hallazgos, publicados en un informe reciente, subrayan que los trabajadores de la salud están experimentando desafíos significativos en su salud mental, superando a los empleados de otras industrias. Este análisis llega después de la histórica huelga de trabajadores de la salud en Estados Unidos, donde 75,000 empleados sindicalizados de Kaiser Permanente destacaron problemas de agotamiento y escasez crónica de personal en cinco estados y el Distrito de Columbia.

La Dra. Debra Houry, directora médica de los CDC, expresó su preocupación: “Aunque normalmente los trabajadores de la salud se preocupan diligentemente por los demás en momentos de necesidad, ahora son los trabajadores de la salud de nuestra nación los que están sufriendo y debemos actuar”.

Incluso antes de la pandemia, los trabajadores de la salud ya enfrentaban condiciones laborales exigentes, con largas jornadas, horarios impredecibles, exposición a enfermedades infecciosas y desafiantes interacciones con pacientes y sus familias. Investigaciones previas habían señalado que estos profesionales, especialmente enfermeras, trabajadores de apoyo a la salud y técnicos de salud, enfrentaban un mayor riesgo de suicidio en comparación con aquellos que no trabajaban en el campo médico.

Houry añadió: “Cuidar a personas enfermas también puede ser muy estresante y emocional. Aunque haces todo lo posible para salvar una vida, todavía recuerdo algunos de los casos de pacientes difíciles que tuve, donde le di la mala noticia sobre un diagnóstico de cáncer avanzado a un cónyuge que trabajaba o la vez que no pude resucitar al pequeño niño después de un accidente automovilístico. Después de un turno como éste, tendría que aparentar buena cara y cuidar de mi propia familia. Y al hacer esto, no siempre presté suficiente atención a mis propias necesidades de bienestar”.

La pandemia de Covid-19 exacerbó estas tensiones laborales. Los trabajadores de la salud se vieron abrumados por una afluencia de pacientes, largas horas de trabajo y escasez de suministros, lo que resultó en un aumento significativo de las complicaciones de salud mental, ideas suicidas y desafíos relacionados con el abuso de sustancias, como ha experimentado gran parte de la población adulta estadounidense.

El estudio encontró que los trabajadores de la salud informaron un aumento en los días de mala salud mental entre 2018 y 2022. En la encuesta, el 44% de los trabajadores de la salud manifestaron su deseo de buscar un nuevo empleo, en comparación con el 33% en 2018. En contraste, el número de otros trabajadores esenciales que tenían la intención de buscar un nuevo empleo disminuyó durante el mismo período.

El acoso laboral también aumentó, pasando del 6% al 13% durante el período del estudio. Este acoso tuvo un impacto significativo en la salud mental de los trabajadores de la salud. Aquellos que reportaron haber sido acosados tenían cinco veces más probabilidades de experimentar ansiedad, tres veces más probabilidades de depresión y casi seis veces más probabilidades de experimentar agotamiento.

Por ejemplo, el 85% de los trabajadores de la salud que sufrieron acoso informaron sentir ansiedad, en comparación con el 53% de aquellos que no lo experimentaron. El 60% de las víctimas de acoso reportaron haber experimentado depresión, casi el doble que el número de trabajadores de la salud que no sufrieron acoso. No obstante, el informe destaca que estas consecuencias pueden prevenirse mediante políticas y prácticas laborales más sólidas.

El estudio señala que los trabajadores de la salud que tenían confianza en su dirección, recibían suficiente tiempo para completar sus tareas y contaban con apoyo de sus supervisores tenían menos probabilidades de sufrir agotamiento. Casey Chosewood, director de la Oficina para la Salud Total del Trabajador del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, insta a los empleadores a tomar medidas preventivas inmediatas y a crear entornos laborales de apoyo para los trabajadores de la salud.

El informe también recomienda que los empleadores promuevan la participación de los empleados en la toma de decisiones, ya que aquellos que participaron en la toma de decisiones tenían aproximadamente la mitad de probabilidades de reportar síntomas de depresión. Chosewood subraya la importancia de que los supervisores monitoreen las necesidades de personal y aborden con seriedad los informes de acoso.

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los CDC planea lanzar una campaña nacional este otoño para ayudar a los líderes hospitalarios a abordar los desafíos al bienestar de los trabajadores de la salud, como parte de una iniciativa continua para crear conciencia sobre los desafíos de salud mental que enfrentan estos profesionales. “La conclusión es la siguiente: debemos tomar la investigación que tenemos y actuar”, dijo Chosewood. “Etiquetar nuestro desafío actual y de larga data como ‘crisis’ es quedarse corto. A los pacientes de nuestras comunidades, en realidad a todos nosotros, les irá mejor cuando nuestros trabajadores de la salud prosperen”.

