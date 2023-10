Julián Quiñones quiere jugar en El Tri para agradecerle a México por recibirlo 

Julián Quiñones es el nuevo integrante al proceso de Jaime Lozano con la selección mexicana. El atacante de las Águilas del América ya tiene listos todos sus documentos y concretó su naturalización. El joven delantero quiere representar a México para retribuirle todo lo que han hecho por él.

El atacante de 26 años tiene un gran rodaje en el fútbol mexicano. Julián Quiñones inició su carrera formativa con las fuerzas básicas de Tigres de la UANL. El futbolista nacido en Magüí Payán, Colombia, reveló las razones por las que se decantó por El Tri.

“Yo siempre he dicho que cada uno es libre de opinar lo que quiera. Todo el mundo es libre de expresar lo que siente. Yo respeto mucho eso. Así como hay gente que critica, hay gente que me quiere en la selección. Elegí a México porque quiero devolver lo que me han dado, agradecerles y que mejor que estando en selección aportando con goles y buenas actuaciones a este país que tanto me ha dado”. explicó Quiñones en rueda de prensa.

Julián Quiñones luce muy motivado por su posible participación en el proceso de Jaime Lozano. El futbolista de las Águilas del América reconoció que ya se visualiza portando el tricolor mexicano.

“Desde que comencé mi tramite de nacionalidad ya me miraba usando la camiseta de la selección y ahora más porque tengo mis papeles y puedo ser incluido en la próxima convocatoria. Trabajo al máximo para estar a tope en lo que el técnico necesite”, agregó,

La selección mexicana le abrió las puertas

Julián Quiñones ya tuvo la oportunidad de asistir a una concentración con la selección mexicana. El futbolista de la Liga MX fue al Centro de Alto Rendimiento durante la fecha FIFA del mes de septiembre. En esa oportunidad, el atacante se reunió con varias figuras del conjunto azteca y fue recibido de la mejor forma.

“Para eso fui al CAR a conocer a mis próximos compañeros de selección, si Dios quiere. Para agruparme, ajustarme al modelo y juego del profe Jaime. Me recibieron muy bien, regresé muy contento. Estaba motivado de estar ahí aunque fuera por unos días, yo deseaba estar ahí y se logró. Esperemos estar ahora más tiempo”, concluyó.

