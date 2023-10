Maestra de secundaria en Missouri acusada de enviar fotos y videos desnuda a un estudiante

Una maestra de Missouri enfrenta varios cargos tras intentar relacionarse con uno de sus estudiantes de 16 años. La profesora identificada como Rikki Lyn Laughlin, de 24 años, impartía clases en una escuela secundaria, donde conoció al menor a quien le enviaba fotos y videos desnuda, además trataba de persuadirlo para que hiciera lo mismo.

A cambio del material que envió al estudiante, solicitó que él también le mandara fotos y videos explícitos, e incluso lo invitó a su casa para tener relaciones sexuales, de acuerdo con una declaración de causa probable a la Oficina del Sheriff del condado de Maries, obtenida por Riverfront Times.

Debido a que el adolescente envió el material solicitado, la maestra también enfrenta cargos de posesión de pornografía infantil, asi como de promover la obscenidad en primer grado, proporcionar material pornográfico a un menor, intento de estupro en segundo grado, manipulación de un testigo, y manipulación de pruebas físicas, según informó el medio KMOV4.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Maries, la relación ilícita consistía en gran medida en que la maestra perseguía al estudiante, pero el menor ponía excusas para concretar los encuentros. Ellos fueron alertados por la Oficina del Sheriff del condado de Phelps sobre lo ocurrido en la escuela secundaria St. James, el pasado 19 de octubre, tras recibir un reporte de una relación entre un estudiante y un trabajador de la institución.

Según las investigaciones, la maestra contactó al estudiante mediante Snapchat poco después de que comenzara el año escolar, tras la interacción virtual, sucedió un encuentro físico cuando en pleno salón de clases se besaron, según documenta el medio Law & Crime. El menor dijo a los detectives que luego de ese beso las cosas “pasaron rápido”.

Fue la propia maestra quien solicitó al alumno borrar el contenido que se habían compartido alegando que la gente de la escuela estaba “empezando a hablar”, así lo hizo, aunque no en su totalidad, pues el menor mostró a los detectives algunas fotos.

El pasado 14 de octubre, el esposo de Laughlin no estaba en la ciudad, por lo que la mujer invitó al menor a su casa para sostener relaciones sexuales, aunque el adolescente no accedió, ya que no se sentía cómodo con la situación.

Una vez recabadas las pruebas de la investigación, la maestra fue arrestada, en ese momento dijo a los policías que no sabía que su estudiante era menor, hasta un día antes de la detención. No negó los hechos, pero aseguró que el estudiante comenzó la relación.

Laughlin fue suspendida de su cargo como docente mientras dura la investigación, se encuentra recluida y se le fijó una fianza de 100,000 dólares, se espera que comparezca el próximo 2 de noviembre.

