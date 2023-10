Quién es Robert Card, el sospechoso de ser el tirador de Maine: su pasado en el ejército

Robert Card, el sujeto presuntamente responsable de haber asesinado a 18 personas y herido a otras 13, con un rifle AR-15, el miércoles por la noche en Schemengees Bar and Grille y Just in Time Bowling, sitios ubicados en Lewiston, Maine, es un habilidoso instructor de armas de fuego quien se encuentra prófugo.

Luego de quitarles la vida a sus víctimas, por motivos hasta el momento desconocidos, el sanguinario tirador se dio a fuga y con el objetivo de obtener pistas que lleven a su captura, las autoridades de inmediato emitieron una alerta.

“Card debe considerarse armado y peligroso. Por favor, póngase en contacto con la policía si sabe de su paradero”, señaló un mensaje difundido por la policía local.

Trascendió que Card tiene 40 años y es ciudadano de Bowdoin, Maine. Además, es un reservista del ejército quien aparentemente permanecía en Saco, Maine.

Un boletín policial de Maine afirma que Robert Card, sufría de problemas de salud mental y recientemente mencionó “escuchar voces” que lo llevaron a amenazar con dispararle a la base de entrenamiento militar con sede en Saco.

En el reporte también se indica que, durante el verano, el presunto asesino estuvo internado en un centro de salud mental por espacio de dos semanas y luego fue liberado, pues se creyó que se había recuperado.

Días antes de cometer sus crímenes, Robert Card informó haber escuchado voces en el interior de su cabeza de ahí que la policía lo considere sumamente peligros. (Scott Eisen / Getty Images)

Por su parte, Bryce Dubee, portavoz del ejército, le confirmó a la cadena de televisión Fox News que Card ha sido parte de la Reserva del Ejército durante más de dos décadas e incluso ha recibido varios premios por su servicio.

“El sargento de primera clase Robert R. Card II es un especialista en suministro de petróleo en la Reserva del Ejército y se alistó en diciembre de 2002. No tiene despliegues de combate.

Sus premios incluyen la Medalla al Logro del Ejército, la Medalla al Logro del Componente de la Reserva del Ejército x2, la Medalla al Servicio Humanitario, la Medalla al Servicio de Defensa Nacional y la Cinta del Servicio del Ejército”, indicó.

Otro dato sobresaliente, es que Card realizó estudios de ingeniería en la Universidad de Maine de 2001 a 2004, pero no está claro si logró graduarse.

Sigue leyendo: