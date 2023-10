Guillermo Ochoa recibe un fuerte mensaje de Filippo Inzaghi: “Conmigo se eliminan las jerarquías”

Guillermo Ochoa y el Salernitana viven momentos difíciles en la Serie A. El conjunto italiano está en los últimos puestos de la clasificación y ahora asume un nuevo proceso con Filippo Inzaghi en el banquillo. La primera decisión del entrenador fue dejar a Memo en el banquillo. Esta decisión podría ser permanente.

El guardameta mexicano era el titular inamovible del arco del club. A pesar de que Guillermo Ochoa era el arquero más goleado de toda la Serie A, el azteca se mantenía en el arco. Pero con Filippo Inzaghi esta idea cambiará.

“Aún no lo he decidido. Acabo de llegar y un nuevo entrenador necesita tiempo para establecer las jerarquías. Costil estaba preparado, después de la Copa de Italia tendré las ideas más claras. No me importa lo establecido antes: la televisión te da una idea, luego el directo es otra cosa. Todo hay que ganárselo en el campo, nunca nadie me ha regalado nada. Si das el 120% no hay preclusiones hacia nadie“, dijo el entrenador en rueda de prensa.

♻️ Filippo Inzaghi ha decidido cambiar de portero titular en la Salernitana.



Todo apunta a que Guillermo Ochoa será suplente mañana ante el Cagliari.



Jugará Benoît Costil.



En el partido contra el Cagliari, el nuevo estratega sorprendió a propios y extraños al colocar de titular al portero francés Benoît Costil. El Salernitana igualó su partido 2-2. Inzaghi intentó explicar las razones de la ausencia de Memo con su participación con El Tri.

“Memo es un portero extraordinario, llegó el viernes después de un largo viaje y no pude valorarlo. Le di un día libre, pero conmigo se eliminan las jerarquías. Ya veremos la semana que viene“, dijo el estratega antes del duelo contra el Cagliari.

Salernitana busca cambiar su imagen

Sin Guillermo Ochoa en el arco, el Salernitana ya consiguió un empate por la Serie A. A pesar de que no es un resultado sobresaliente, el proceso de Filippo Inzaghi comenzó sumando. El objetivo del club es salir de los puestos de descenso.

“En las últimas semanas no habíamos visto ese corazón. Vi al grupo entrenar bien día tras día, creo que pensar en positivo puede ser decisivo. El público es fantástico, el estadio es extraordinario, el presidente ha dicho que está dispuesto a invertir. Basta de pesimismo. Estoy seguro de que haremos un gran partido e intentaremos ganarlo, quiero la misma actitud en cada campo“, concluyó.

