Republicano George Santos se declara “no culpable” de 23 cargos por fraude y robo de identidades

NUEVA YORK.- El representante republicano George Santos (Nueva York) se declaró “no culpable” de los 23 cargos que enfrenta en la Corte del Distrito Este de Nueva York, incluidos fraude y robo de identidades.

Santos había adelantado que no pretendía llegar a un acuerdo con los fiscales federales, por lo que ahora enfrentará un juicio, pero su siguiente audiencia será el 12 de diciembre.

El inicio del juicio será el 9 de septiembre con la selección del jurado y será presidido por la jueza Joanna Seybert.

Destaca en documento judicial que Santos renunció a la regla de juicio rápido, es decir, que pudiera ocurrir entre el 27 de octubre al 12 de diciembre del 2023.

Entre los cargos específicos contra Santos se encuentran fraude electrónico, robo de fondos públicos, lavado de dinero, robo de identidad agravado, fraude de dispositivos de acceso y declaraciones falsas a la Cámara de Representantes.

La declaración de “no culpable” del republicano fue ante la jueza Joanna Seybert.

El abogado defensor es Joseph W. Murray, mientras los fiscales son Ryan C. Harris, Anthony Bagnuola y Laura Zuckerwise.

Hubo una moción sobre posible conflicto de interés con la defensa de Santos.

“El acusado fue informado de los potenciales peligros de conflictos de interés con su actual abogado defensor”, dice el documento judicial 53.

Fiscales afirman que tienen evidencia “sustancial” contra Santos, la cual se logró integrar entre el 27 de junio y el 1 de septiembre del 2023, pero hay más evidencia que será revelada pronto.

“En esta etapa, el gobierno ha procesado la mayor cantidad importante del material detectable que se encuentra actualmente en su poder, pero el gobierno continuar recopilando, revisando y produciendo material detectable”, se indica en un documento judicial.

La acusación original contra Santos fue por 10 cargos, pero el 10 de octubre los fiscales agregaron más acusaciones hasta sumar 23.

En el proceso judicial también fue acusada Nancy Marks, entonces tesorera de la campaña de Santos, quien se declaró culpable el 5 de octubre pasado.

“Durante ese ciclo electoral, Santos y Marks conspiraron entre sí para idear y ejecutar un plan fraudulento para obtener dinero para la campaña mediante la presentación de informes materialmente falsos a la FEC en nombre de la campaña”, indican documentos judiciales. “Inflaron las cifras de recaudación de fondos de la campaña con ese propósito de engañar a la FEC, a un comité nacional del partido y al público”.

Los fiscales acusan, entre otros asuntos, que Santos reportó un préstamo de $500,000 dólares a su propia campaña electoral, lo cual quedó asentado en documentos presentados ante la Comisión Federal Electoral (FEC).

El problema, dicen las acusaciones, es que Santos sólo tenía $8,000 dólares en su cuenta bancaria, por lo que era imposible que pudiera otorgar un préstamo de ese tipo.

Sin planes de renuncia

Aunque ha enfrentado críticas de sus colegas de partido en el Congreso, el representante Santos afirma que no renunciará.

“Tres puntos a aclarar: 1. No he desocupado mi oficina. 2. No estoy renunciando. 3. Tengo derecho a un proceso justo y no a una conclusión predeterminada, como muchos están asumiendo”, escribió en la plataforma X, antes Twitter.

Así respondió Santos el jueves, luego de que un grupo de representantes de Nueva York empujara una votación para que Santos fuera expulsado del Congreso.

La resolución fue iniciada por el representante Anthony D’Esposito (Nueva York), pero requiere una mayoría de dos tercios de los votos para expulsar a Santos.