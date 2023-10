El mexicano Pato O’Ward sigue con su sueño vivo de ser piloto de McLaren en Fórmula 1

Pato O´Ward está con el equipo de McLaren en el Gran Premio de México como parte del equipo y compartió, durante una entrevista con ESPN, que una de sus sueños es estar en la Fórmula 1.

En el futuro cercano, para el mexicano está la posibilidad de ser piloto de reserva de la escudería de McLaren.

Antes de confimar esa noticia, O´Ward estará en las pruebas libres del Gran Premio de Abu Dhabi y será observado por los jefes del equipo.

-¿Te ha dicho algo el equipo McLaren sobre la posibilidad de ser nombrado piloto reserva de F1?

“Pronto saldrá un poco más de eso. Próximamente. Es el sacar adelante cosas en Abu Dhabi y de ahí mi trabajo se los dejo y al final las decisiones que las tomen los jefes”, dijo el joven de 24 años.

Esta temporada tras el IndyCar el mexicano hizo los méritos suficientes para tener la Superlicencia que le permite a los pilotos estar en la Fórmula 1.

“¡Por fin!”, exclamó Pato cuando se le preguntó por la superlicencia. “Se está haciendo el proceso y ojalá que para Abu Dhabi. Es meter aplicación y aceptar, mandan papeles y firmar. No tengo que ir a la luna, ni nada”, comentó.

Pato O´Ward habló de sus experiencias pasadas en un monoplaza donde estuvo en Montmeló, Barcelona, durante algunas prácticas.

“(Fue) Diferente a las veces pasadas y me sentí más (a gusto) en cada momento. Más procedimientos con el carro (…) no me siento pasajero y es importante al subir de categoría y autos con más poder y grip. No se le agarra la onda en un día. El seguimiento de dos años en F1 se siente”, comentó.

Verstappen dominó las prácticas libres en el GP de México

El neerlandés Max Verstappen aspira a ampliar a 16 su propio récord histórico de victorias en un mismo curso, dominó este viernes los entrenamientos libres para el Gran Premio de México, Donde su compañero, el mexicano Sergio Pérez, fue quinto.

El tricampeón Verstappen, de 26 años, que también había sido el más rápido por la mañana, firmó la vuelta rápida del día en la sesión vespertina, en la que se registraron los mejores tiempos y en la que cubrió los 4.304 metros del circuito mexicano -el tercero más corto y el más elevado del Mundial- en un minuto, 18 segundos y 686 milésimas.

