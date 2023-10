AMLO acusa al expresidente Fox y medios de estar como “zopilotes” en la tragedia de Acapulco: “¡Ya basta de eso!”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó al expresidente Vicente Fox y a algunos medios de comunicación de comportarse como “zopilotes” ante la tragedia en el puerto de Acapulco tras el paso del huracán Otis.

“Estoy hablando de la actitud tan vil de la mayoría de los medios de información, que son de manipulación, como tienen problemas con nosotros porque ya no pueden robar como antes los dueños de los medios, están queriendo aprovecharse de la desgracia de esta tragedia para sacar algún provecho. Son temporadas de zopilotes. El hijo de Krauze haciendo reportajes sobre el abandono de Acapulco. Loret de Mola hablando de 16 muertos en un hospital del Seguro Social, transmitiendo esa información”, dijo.

“Para que vean el nivel de vileza, tienen problemas los jefes con el Gobierno, porque no es un asunto personal, porque antes vivían colmados de privilegios, eran los que se sentían dueños de México, y como las cosas han cambiado y viene esta tragedia, como sucedió cuando la pandemia, en vez de ayudar se dedican a atacar, a calumniar, a difundir mentiras, a atemorizar a la gente, ¡ya basta de eso!”, señaló.

En la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador exhibió y leyó un mensaje escrito por el expresidente panista, Vicente Fox, quien a través de su cuenta en la red red social de X, antes Twitter, insultó a los actuales integrantes del gobierno de México, incluyendo a los militares, en referencia a la emergencia en Acapulco.

“Miren, en lo que encuentran esa foto, las serenas e irresponsables palabras del expresidente de México (Vicente Fox). Lamento mucho lo que ha venido sucediendo con las manifestaciones, expresiones del expresidente Fox y no de ahora sino de hace mucho tiempo y lo lamento por los que votaron por él, los que creyeron en él y ojalá esto ayude a que se tome conciencia, es de sabios cambiar de opinión”, expresó.

“Pon a Fox, Reforma eh, en exclusiva, ´No me queda más que decirles…´, como ya la palabra chingada ya está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ya está, ya aparece, la chingada ya está, chingar y todo ya está permitido decirlo, ´No me queda más que decirles chinguen a su madre a todos los que nos gobiernan, militares o no, resuelvan Acapulco y la inmensa desgracia en que está nuestro país´, este es el expresidente Fox”, exhibió.

NO ME QUEDA MAS QUE DECIRLES CHINGUEN A SU MADRE A TODOS LOS QUE NOS GOBIERNAN.

MILITARES O NO !!

RESUELVAN ACAPULCO Y LA INMENSA DESGRACIA EN QUE ESTA NUESTRO PAIS.



Toma Ejército control sobre ayuda para Acapulco – Vía @reforma https://t.co/ar6fjUPyky — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 27, 2023

López Obrador también puso de ejemplo una nota del diario Milenio donde se menciona que Acapulco tendrá energía eléctrica hasta el próximo año 2024, además de un tuit del reportero de TV Azteca, Irving Pineda, donde se publicó una imagen donde se observa la mano de una presunta persona bajo los escombros.

“Es un tuit que puso donde estaban sepultados unos cuerpos y hasta vi una mano, es muy dramático pero tenemos que darlo a conocer porque solo así se toma conciencia y no es cosa de callarse ya, hay que llamarle las cosas por su nombre y desenmascararlos. Y no es el señor periodista, o el joven periodista, no, es arriba, es que les dan órdenes, porque siempre es la costumbre de culpar la de abajo, no, y lo mismo todos los dueños de los medios de información que de pura casualidad son en algunos casos de los más ricos de México y de los que más negocios jugosos tenían con los gobiernos corruptos”, manifestó.

“Miren, lo voy a leer, ´en la colonia Colosio cerca de la glorieta de Cayaco, se reportan 5 personas sepultadas bajo tarimas. Vecinos hicieron reporte al gobierno de Acapulco pero autoridades no llegan´, miren, aquí hay una mano. Quien sabe de dónde es la imagen. ´Ya nos confirmaron que el reporte fue falso´, pero quien confirmó, porque fue la Fiscalía que está viendo esto y demostró que es falso”, precisó.

Sobre este asunto ya hay aclaración del gobierno federal y celebró que ya se dieron cuenta de la magnitud del problema porque es tiempo de ayudar a quienes hoy tienen el peor sábado de su vida. pic.twitter.com/OsDX40DfPI — Irving (@IrvingPineda) October 29, 2023

“Pon otra foto que vi ayer también, para darnos ánimo ante la desgracia, una foto de Milenio que sacó un reportero de mi amigo Francisco González, el dueño de Milenio, en donde dice que le informaron que van a tener electricidad en Acapulco hasta el año próximo”, comentó.

Huracán Otis deja devastación en Acapulco, México. Crédito: Oscar Guerrero Ramirez | Getty Images

Tras realizar su denuncia, el mandatario mexicano pidió a la población del estado de Guerrero tener confianza en que el gobierno mexicano está actuando ante la emergencia.

“Que nos tenga confianza la gente de que no vamos a ocultar absolutamente nada, que no somos iguales a los corruptos de antes… ¿Qué no vamos a levantar a Acapulco en muy poco tiempo?, ¡claro!. Decir que vamos a poner de pie a Acapulco, ¡me canso ganzo!”, expresó.

“Las prioridades primero el pueblo, primero la atención a la gente pobre, segundo los pequeños comercios, tercero los hoteles, porque son fuentes de trabajo, restaurantes, comercios, y va a incluida toda la infraestructura lo que tiene que ver con electricidad, con agua, las escuelas, los hospitales, la seguridad, todo, es un plan integral, pero haber si podemos ya esbozarlo el miércoles para darle tranquilidad a la gente”, adelantó.

“Nosotros sabemos trabajar para hacer las cosas bien y rápido y contamos con el apoyo de las Fuerzas armadas y con servidores públicos, civiles, muy responsables, esto de que hay 1,500 promotores, servidores de la Nación, van a ser 2,000, son de los mejores cuadros de la gente con más mística, con ideales, con principios que trabajan casa por casa y se llevan sus mochilas y duermen en campamentos porque le tienen amor al pueblo. Ese es nuestro movimiento y lo mismo en el caso de la construcción”, dijo.

El jefe del ejecutivo mexicano también aseguró que la energía eléctrica está regresando a Acapulco y que los aeropuertos en la zona están en funcionamiento.

“Están abiertos los dos aeropuertos tanto el aeropuerto de Acapulco como el aeropuerto de pie de la cuesta. Anoche ya empezó a probarse un sistema eléctrico en el aeropuerto de pie de la cuesta y una vez que se tenga electrificado todo Acapulco, hoy o mañana se va a haber electrificación también en el puerto de Acapulco para hacer vuelos nocturnos”, informó.

